Efemérides del viernes 28 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cada 28 de noviembre se recuerda el fallecimiento en 2014 del actor y director mexicano Roberto Gómez Bolaños, reconocido por sus papeles como El Chavo del 8, Chespirito, El Chapulín Colorado y el Doctor Chapatín, a los 85 años.
El comediante murió como consecuencia de una neumonía mientras descansaba en su hogar en Cancún. La noticia fue confirmada por su esposa Florinda Meza, quien publicó un comunicado en su cuenta de Twitter.
Roberto Gómez Bolaños dio vida al personaje que compartía vecindario con Don Ramón, Doña Florinda, Quico y Doña Cleotilde, también conocida como La Bruja del 71, y pese a que se había retirado en 1995 sus personajes permanecieron durante varias generaciones entre los más populares de las comedias hispanohablantes. El actor visitó el país en varias ocasiones, entre las que se destacan su participación en el programa La Noticia Rebelde con Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, el mano a mano con Susana Giménez en 1994 y su entrevista con Diego Maradona en 2005.
En tanto, el 28 de noviembre de 2010 fallece el canadiense Leslie Nielsen a sus 84 años en un hospital de Florida debido a una neumonía que padecía. El actor comenzó destacándose en el género dramático, aunque su mayor popularidad la alcanzó cuando comenzó a participar en varias comedias.
Entre sus películas más populares sobresalen Agárralo como puedas, Airplane y La pistola desnuda, como así también su presencia en el Paseo de la Fama de Hollywood.
A su vez, el 28 de noviembre de 1961 nace el cineasta Alfonso Cuarón, el primer director hispanohablante en ganar un Premio Óscar a mejor director por sus películas Gravity y Roma en 2013 y 2018, respectivamente, y es considerado uno de los mejores directores mexicanos de su generación junto con Guillermo del Toro, ganador de dos Óscars por La forma del agua, y Alejandro González Iñárritu, ganador de cuatro Óscars.
En el mismo sentido, el 28 de noviembre de 1976 nace la escritora argentina Lucía Puenzo, hija del cineasta Luis Puenzo, quien se lanzó con la obra El niño Pez en 2004 y tres años más tarde debutó como directora de cine con el filme "XXY", que obtuvo más de 20 distinciones internacionales entre las que se destaca el Premio Goya y el Premio de la Semana de la Crítica en Cannes.
Efemérides del 28 de noviembre
1757 – Nace William Blake, escritor y pintor británico.
1795 – Nace en Tucumán el general Gregorio Aráoz de La Madrid. Peleó en numerosas batallas por la emancipación de América.
1814 – The Times of London se convierte en el primer periódico producido en una imprenta a vapor, construida por el equipo alemán de Koenig & Bauer.
1820 – Nace Friedrich Engels, filósofo alemán.
1821 – La Junta General de Corporaciones y Funcionarios decreta la independencia del Istmo de Panamá.
1822 – Muere en Morón, Buenos Aires, Bartolomé Hidalgo, poeta gauchesco autor de Cielito patriótico.
1896 – Se abren las puertas del definitivo edificio del Hospital de Niños de la ciudad de Buenos Aires.
1907 – Nace Alberto Moravia, novelista italiano.
1908 – Nace Claude Levi-Strauss, filósofo y etnólogo francés.
1909 – Se inaugura el túnel ferroviario que une Las Cuevas, en la Argentina, con Caracoles, en Chile.
1911 – Firma del Plan Ayala, que sirvió de bandera al partido de Zapata en la Revolución mexicana.
1941 – Nace Laura Antonelli, actriz italiana.
1942 – Mueren abrasadas cerca de 500 personas al incendiarse una sala de fiestas en Boston (EEUU).
1942 – Nace Manolo Blahnik, diseñador español de zapatos.
1943 – Conferencia de Teherán entre Churchill, Roosevelt y Stalin, para la organización futura del mundo.
1946 – Nace Joe Dante, cineasta y productor estadounidense de cine.
1950 – Nace Ed Harris, actor y cineasta estadounidense.
1954 – Muere Enrico Fermi, físico italiano, Premio Nobel 1938.
1961 – Nace Alfonso Cuarón, guionista y cineasta mexicano.
1961 – Nace Daniel Hadad, periodista y empresario argentino.
1962 – Muere Guillermina, reina de Holanda.
1971 – Es asesinado en El Cairo el primer ministro de Jordania, Wasfi Tell.
1972 – Nace Vera Fogwill, actriz argentina.
1976 – Nace Lucía Puenzo, directora de cine argentina.
1978 – Muere Antonio Vespucio Liberti, varias veces presidente del club argentino River Plate.
1990 – Finaliza el mandato de Margaret Thatcher como Primera Ministra del Reino Unido.
1992 – Nace Gabriel Graciani, futbolista argentino.
1994 – El escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Cervantes.
2000 – Muere Alfonso De Grazia, actor argentino de teatro, cine y televisión.
2008 – Juan Gelman es galardonado con el Premio Cervantes.
2010 – Muere Leslie Nielsen, actor canadiense.
2014 – Muere Roberto Gómez Bolaños, comediante y director mexicano.
2016 – En el municipio de La Unión, Antioquia, (Colombia) se estrella el Vuelo 2933 de LaMia, que transportaba al equipo brasileño de fútbol Chapecoense; mueren 71 personas y quedan 6 heridas.
