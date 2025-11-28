Efemérides del viernes 28 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Roberto Gómez Bolaños dio vida al personaje que compartía vecindario con Don Ramón, Doña Florinda, Quico y Doña Cleotilde, también conocida como La Bruja del 71, y pese a que se había retirado en 1995 sus personajes permanecieron durante varias generaciones entre los más populares de las comedias hispanohablantes. El actor visitó el país en varias ocasiones, entre las que se destacan su participación en el programa La Noticia Rebelde con Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, el mano a mano con Susana Giménez en 1994 y su entrevista con Diego Maradona en 2005.