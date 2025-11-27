Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Al mismo tiempo, el 27 de noviembre también se celebran algunas efemérides como el Día del Trabajador Previsional en Argentina, establecido a través de la Ley 26.533 y en homenaje a la fecha en la que Juan Domingo Perón asumió en la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1973.Asimismo, esta fecha es feriado para "todos los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y los de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) u organismos públicos que en el futuro lo reemplacen", según detalla la Ley en su Artículo 2°.