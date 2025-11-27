Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

La victoria de Federico Delbonis sobre el croata Ivo Karlovic el 27 de noviembre de 2016 le dio el punto decisivo al equipo argentino para ganar la Copa Davis por primera vez en la historia, en la final que se disputó en Zagreb, la capital de Croacia.
El equipo nacional estaba también conformado por Juan Martín del Potro, Leonardo Mayer y Guido Pella, con Daniel Orsanic como capitán, quienes obtuvieron la Ensaladera de Plata por primera vez en la historia tras perder las finales en 1981, 2006, 2008 y 2011. El título de Argentina en la Copa Davis como visitante dejó atrás una maldición de más de 100 años y cuatro finales perdidas y consagró a nivel nacional a jugadores que habían sido cuestionados en su momento como Del Potro, quien venció a Marin Čilić luego de ir perdiendo por dos sets y teniendo la obligación de ganar tras la derrota en dobles el día anterior.
Una vez consumada la victoria de Delpo, la final se definió en el quinto y último punto entre Delbonis y Karlovic, dos tenistas que hasta el momento no habían logrado quedarse con ningún punto en la serie. Al equipo campeón lo completaron Renzo Olivo, Carlos Berlocq y Juan Mónaco, quienes también representaron al país en las fases anteriores.
En tanto, el 27 de noviembre de 1895 también se recuerda el día en que el científico sueco Alfred Nobel incluyó en su testamento el pedido de crear cinco premios anuales con su nombre para las personas más destacadas en física, química, medicina, literatura y la lucha por la paz mundial, actualmente conocidos como Premios Nobel.
Nobel fue un químico e ingeniero sueco que se destacó por ser el inventor de la dinamita, y al momento de su muerte contaba con una fortuna cercana a los 10 millones de dólares gracias a sus fábricas para la elaboración de explosivos. "La totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente: el capital, invertido en valores seguros por mis testamentarios, constituirá un fondo cuyos intereses serán distribuidos cada año en forma de premios entre aquéllos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad", expresó en su testamento.
En el mismo sentido, el 27 de noviembre de 1942 nace el artista estadounidense Jimi Hendrix, quien fue definido por el Salón de la Fama del Rock and Roll como "uno de los músicos más grandes de la historia del rock". En su repertorio se destacan los temas Get that feeling, Hey Joe, Foxy Lady y Purple haze, entre otras.
A su vez, el 27 de noviembre de 1940 nace Bruce Lee, quien es considerado como el actor de artes marciales más popular e influyente de la historia y el responsable del cambio de presentación que tenían los actores asiáticos en las películas de la época. Además de destacarse en películas como Fist of Fury, Enter the Dragon, Game of Death y Way of the Dragon, entre otras, el actor creó su propio estilo de combate, al que denominó Jeet Kune Do.
Por su parte, el 27 de noviembre de 2002 fallece el artista argentino de origen checoslovaco Federico Jorge Klemm, quien se mudó a Buenos Aires con su familia cuando apenas tenía ocho años y con el tiempo se convirtió en uno de los críticos más reconocidos del país en la década del noventa.
Al mismo tiempo, el 27 de noviembre también se celebran algunas efemérides como el Día del Trabajador Previsional en Argentina, establecido a través de la Ley 26.533 y en homenaje a la fecha en la que Juan Domingo Perón asumió en la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1973.Asimismo, esta fecha es feriado para "todos los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y los de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) u organismos públicos que en el futuro lo reemplacen", según detalla la Ley en su Artículo 2°.
Efemérides del 27 de noviembre
Día del Trabajador Previsional Argentino
1701 – Nace Anders Celsius, astrónomo suizo.
1818 – El general Juan Ramón González Balcarce vence al general Estanislao López en el Paso de Aguirre, sobre el río Salado.
1835 – Eustaquio Medina depone al gobernador de Jujuy, coronel de la Independencia Fermín Quintana, y se apodera de la ciudad.
1868 – El emperador de Japón traslada su residencia de la ciudad de Kyoto a Yedo, que tomaría el nombre de Tokio.
1895 – El científico y millonario sueco Alfredo Nobel instituye en su testamento cinco premios anuales que llevan su nombre.
1915 – Alemania lleva a cabo un ataque aéreo contra Inglaterra.
1926 – Nace Elena Cruz, actriz argentina.
1940 – Nace Bruce Lee, actor de artes marciales.
1942 – Nace Jimi Hendrix, guitarrista y cantante estadounidense.
1957 – Nace Miriam Lewin, periodista argentina.
1968 – Nace Alejandro Chomski, cineasta argentino.
1979 – Nace Sebastián Blázquez, futbolista argentino.
1983 – Se estrella cerca del aeropuerto de Madrid un Boeing 747 de la compañía aérea colombiana Avianca: mueren 183 personas y sobreviven once.
1984 – Acuerdo hispano-británico sobre Gibraltar: Gran Bretaña acepta por primera vez discutir cuestiones de soberanía.
1986 – Nace Gabriel Hauche, futbolista argentino.
1987 – Se reúnen en Acapulco (México) los presidentes de ocho países de Iberoamérica y queda institucionalizado el llamado «Grupo de los ocho».
1988 – Muere John Carradine, actor estadounidense.
1989 – El rey Husein de Jordania inaugura la primera sesión del nuevo Parlamento.
2002 – Muere Federico Jorge Klemm, artista y crítico argentino de origen checoslovaco.
2004 – Muere Alberto Salinas, dibujante de historietas argentino.
2004 – Muere David Ratto, publicista argentino.
2005 – Muere Menchu Quesada, actriz argentina.
2011 – Muere Ken Russell, director de cine británico.
2011 – Muere Eugenia Sacerdote de Lustig, médica italo-argentina.
2016 – Argentina gana por primera vez la Copa Davis.
2018 – Muere Pier Fritzsche bailarín argentino.