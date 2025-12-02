Efemérides del 2 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 2 de diciembre se recuerda el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, establecido por la Organización de las Naciones Unidas para "concienciar a la opinión pública sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna".
Según datos publicados por la ONU, cerca de 50 millones de personas están expuestas a la esclavitud moderna (28 millones a trabajos forzados y 22 millones a matrimonios forzados), mientras que una de cada ocho personas que son sometidas a este tipo de trabajo son niños y niños.
En tanto, el 2 de diciembre de 1905 nace el pianista y director de orquestas de tango Osvaldo Pugliese, quien fue criado entre músicos e inscripto en el Conservatorio Odeón durante su juventud. Allí conoció uno de los instrumentos que lo apasionó y lo acompañó durante el resto de su carrera: el piano. En la década del 30, Pugliese formó su propia orquesta junto con el violinista Elvino Vardaro, hasta que en 1936 creó un sexteto junto con los bandoneonistas Alfredo Calabró, Juan Abelardo Fernández y Marcos Madrigal, los violinistas Rolando Curzel y Juan Pedro Potenza, y el contrabajista Aniceto Rossi. Un año antes, Osvaldo Pugliese había impulsado el Sindicato Argentino de Músicos, del cual fue el afiliado número 5. Durante su trayectoria, Pugliese grabó más de 600 piezas de otros músicos y actores y creó más de 150 canciones entre las que se destacan "La Yumba", "Gallo ciego", "Recuerdo", "Esta noche de luna", "Nochero soy", “Negracha”, “Malandraca”, "Desde el alma" y "Rondando tu esquina".
En el mismo sentido, el 2 de diciembre de 1981 nace la cantante Britney Spears, considerada como una de las artistas pop más importantes de la historia por su repercusión en la década de los noventa, además de ser la solista adolescente con más ventas en su primer álbum. La artista, que en 2003 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood siendo la más joven en recibir dicha distinción, recuperó su tutela legal el año pasado luego de permanecer en juicio con su padre, Jamie Spears, durante casi 15 años. Esto le permitió recuperar el control de su vida personal y las ganancias de sus temas, entre los que se destacan Toxic, Criminal, Gimme More, Hold me closer, Toxic Pony, Baby One More Time y Circus.
Efemérides del 2 de diciembre
Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
1547 – Muere Hernán Cortés, explorador español.
1804 – Napoleón Bonaparte es consagrado emperador por el Papa Pío VII en la catedral de París.
1805 – Batalla de Austerlitz, una de las más grandes victorias militares de Napoleón I.
1814 – Muere el Marqués de Sade.
1817 – Nace José Mármol, poeta argentino.
1874 – Tras el levantamiento dirigido contra el gobierno nacional, el general Bartolomé Mitre se rinde al comandante José Inocencio Arias, en Junín, Buenos Aires.
1901 – Gillette patenta la primera máquina de afeitar con hojita descartable.
1905 – Nace el pianista y director de orquestas de tango Osvaldo Pugliese.
1906 – Nace Peter Carl Goldmark, quien desarrolló la TV color y grabaciones LP.
1923 – Nace en Italia María Callas, cantante lírica.
1927 – En la Unión Soviética, León Trotski es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética.
1939 – Empieza a operar el aeropuerto La Guardia en New York.
1942 – En Estados Unidos (en el marco del proyecto Manhattan) un equipo liderado por Enrico Fermi inicia el primer reactor nuclear del mundo (Chicago Pile-1).
1951 – Muere Manuel Ugarte, ensayista y poeta argentino.
1954 – El senado de EE.UU. destituye al senador Mc Carthy, artifice de la «caza de brujas».
1956 – El barco "Granma" llega a las costas de Cuba con 82 revolucionarios cubanos a bordo – comandados por Fidel Castro – dispuestos a derrocar al dictador Fulgencio Batista.
1968 – La ONU condena la política de «apartheid» del gobierno sudafricano.
1973 – Nace Monica Seles, tenista.
1977 – Nace Denise Dumas, actriz, modelo y conductora argentina.
1981 – Nace Britney Spears, cantante, bailarina y actriz estadounidense.
1982 – Se implanta exitosamente el primer corazón artificial permanente.
1987 – Muere el Dr. Luis Federico Leloir, médico y bioquímico argentino, Premio Nobel de Química.
1990 – Se realizan las primeras elecciones en la Alemania reunificada.
1993 – El narcotraficante Pablo Escobar es abatido por la policia colombiana.
2007 – Muere Nelly Beltrán, actriz argentina.
2009 – En Argentina se sanciona la Ley 26571, conocida como Ley de internas abiertas, simultáneas y obligatorias.
2009 – En los Emiratos Árabes Unidos se inaugura el rascacielos Torre Jalifa (Burj Dubái), el de mayor altura jamás construido (828 m), tras seis años de obras.
2013 – Muere Roberto Capablanca, artista y humorista uruguayo de origen argentino.