Efemérides del 2 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 2 de diciembre de 1905 nace el pianista y director de orquestas de tango Osvaldo Pugliese, quien fue criado entre músicos e inscripto en el Conservatorio Odeón durante su juventud. Allí conoció uno de los instrumentos que lo apasionó y lo acompañó durante el resto de su carrera: el piano. En la década del 30, Pugliese formó su propia orquesta junto con el violinista Elvino Vardaro, hasta que en 1936 creó un sexteto junto con los bandoneonistas Alfredo Calabró, Juan Abelardo Fernández y Marcos Madrigal, los violinistas Rolando Curzel y Juan Pedro Potenza, y el contrabajista Aniceto Rossi. Un año antes, Osvaldo Pugliese había impulsado el Sindicato Argentino de Músicos, del cual fue el afiliado número 5. Durante su trayectoria, Pugliese grabó más de 600 piezas de otros músicos y actores y creó más de 150 canciones entre las que se destacan "La Yumba", "Gallo ciego", "Recuerdo", "Esta noche de luna", "Nochero soy", “Negracha”, “Malandraca”, "Desde el alma" y "Rondando tu esquina".