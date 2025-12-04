Secciones
El rumbo económico: ¿qué esperan los analistas del dólar, la inflación y el PBI de este 2025?

En el relevamiento del Banco Central se proyecta un valor de $ 1.720 por divisa estadounidense hacia fines de 2026.

¿Qué pasará con los precios, el dólar y el rumbo económico de la Argentina? El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), difundido por el Banco Central, prevé un alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para noviembre respecto de la proyección anterior. Las 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de la Argentina estimaron que la inflación del mes pasado trepó al 2,3%. En el undécimo relevamiento del año,  el IPC Núcleo fue del 2,2%.  Para el último mes de 2025 se proyecta una inflación nivel general de 2,1% (+0,1 punto porcentual respecto del REM previo) para continuar un sendero mensual descendente que se extiende a mayo de 2026 hasta alcanzar 1,5%, señala el reporte al que accedió LA GACETA.

Respecto de la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad, las consultoras señalan que, al tercer trimestre de este año, habría crecido 0,5% respecto del segundo revirtiendo la caída proyectada hasta el REM anterior. Proyectan que también crezca 0,8% en el cuatro trimestre y 0,9% en el primero de 2026. Para 2025 esperan en promedio un nivel de PBI real 4,4% superior al promedio de 2024.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1.472,90 por dólar para el promedio de diciembre (-$27,10 por dólar contra el REM anterior), lo que arroja una variación interanual esperada de 44,3% (-2,7 puntos respecto del REM previo). Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre es $ 1.480,60 por divisa estadounidense.

Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $ 1.720 por dólar, lo que arroja una variación interanual esperada de 16,8% (+0,5 p.p. respecto del REM previo).

En tanto, l a tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre fue estimada por quienes participan del REM en 7,5% de la Población Económicamente Activa. El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,2% en el último trimestre de este año.  

