El rumbo económico: ¿qué esperan los analistas del dólar, la inflación y el PBI de este 2025?

¿Qué pasará con los precios, el dólar y el rumbo económico de la Argentina? El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), difundido por el Banco Central, prevé un alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para noviembre respecto de la proyección anterior. Las 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de la Argentina estimaron que la inflación del mes pasado trepó al 2,3%. En el undécimo relevamiento del año, el IPC Núcleo fue del 2,2%. Para el último mes de 2025 se proyecta una inflación nivel general de 2,1% (+0,1 punto porcentual respecto del REM previo) para continuar un sendero mensual descendente que se extiende a mayo de 2026 hasta alcanzar 1,5%, señala el reporte al que accedió LA GACETA.