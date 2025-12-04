Freno en la industria: cuatro de cada 10 empresas redujo su producción

Además, el 7,7% indicó haber implementado suspensiones ante la baja de producción. Por otro lado, cada vez son menores los tiempos de entrega de los proveedores (sólo el 8,8% respondió que estos aumentaron) y el 14,7% de las empresas afirmó que su stock de materias primas se incrementó. Una de cada dos empresas tuvo dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. Las mayores dificultades se registraron en el pago de impuestos. El 8,2% presentó atrasos en todos los pagos mencionados, el máximo nivel de la serie.