Tras los datos del Indec, la UIA estimó una baja de la actividad industrial en octubre

En medio de la discusión por la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que reflejó un aumento de la actividad económica de un 0,5 respecto de agosto y de un 5% interanual en septiembre, la Unión Industrial Argentina (UIA) publicó el miércoles su Informe de Actividad Industrial, con base en Datos de cámaras empresariales y organismos del sector público y privado -Adefa, Sioma (Acara), Cammesa, AFCP, Gobierno de Brasil, Ciara, entre otros-.
De acuerdo con sus estimaciones, a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector, La UIA prevé para octubre una baja de la actividad industrial en torno a un 2% en términos interanuales, con una leve mejora con relación a septiembre de 0,3%.
Según la centra empresaria, el acumulado refleja que la economía aún se encuentra estancada: se ubicó-en los mismos niveles del cuarto trimestre 2024 y en torno de un 10% por debajo de 2022 y 2023.
Además de la notable diversidad sectorial dentro de la industria, solo dos sectores han experimentado una recuperación en comparación con el mismo período acumulado de 2022: aquellos relacionados con la refinación de petróleo y la fabricación de motocicletas.
Los primeros datos disponibles de la UIA para octubre mostraron un comportamiento dispar, justamente. Algunos indicadores expusieron crecimientos y otra parte permaneció en niveles similares respecto de septiembre.
La producción vinculada a la construcción presentó un comportamiento dispar, ya que si bien los despachos de cemento crecieron de forma mensual de 5,4%, por el contrario el Índice Construya (que mide las ventas de productos para la construcción) cayó 2,2%. Sin embargo, continúa siendo uno de los sectores más afectados en su nivel productivo, con bajas por encima del 20% comparado con 2022 y 2023 y una demanda interna aún debilitada.
En tanto, la producción de metales básicos y el complejo metalmecánico presentó un comportamiento positivo luego del bajo desempeño del mes anterior (+3,5% y +0,3% metales básicos y metalmecánica respectivamente). En menor medida, creció la producción de bebidas (+1,6%) y la producción de autos (+1,2%), este último impulsado por las ventas al mercado externo. Por el contrario, cayó el patentamiento de maquinaria industrial (-8%), sin embargo acumula un crecimiento en lo que va del año (+26% i.a. acumulado) impulsado por el patentamiento agrícola dado el buen desempeño de la cosecha.
Las exportaciones hacia Brasil cayeron respecto al mes de septiembre (-6,2%), influenciado en parte por la baja en los envíos de productos primarios, luego de la disminución temporal de los derechos a la exportación cerealero- oleaginoso del mes anterior, lo que implicó una disminución en octubre de la liquidación de divisas agroindustriales (-80%).
LA UIA había advertido una difícil situación en el sector de electrodomésticos. Existe una creciente inquietud por el aumento exponencial en las importaciones, mayormente desde China.
Los lavarropas automáticos pasaron de 51.000 unidades en 2023 a 916.000 en lo que va de 2025, y las heladeras de 76.000 en 2023 a 771.000 en los primeros 10 meses de 2025. Esto plantea una situación muy negativa para los productores locales, que compiten en desventaja debido a los costos estructurales -por ejemplo, tasas e impuestos- que tienen que afrontar en sus cadenas de valor.