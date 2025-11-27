Tras los datos del Indec, la UIA estimó una baja de la actividad industrial en octubre

En tanto, la producción de metales básicos y el complejo metalmecánico presentó un comportamiento positivo luego del bajo desempeño del mes anterior (+3,5% y +0,3% metales básicos y metalmecánica respectivamente). En menor medida, creció la producción de bebidas (+1,6%) y la producción de autos (+1,2%), este último impulsado por las ventas al mercado externo. Por el contrario, cayó el patentamiento de maquinaria industrial (-8%), sin embargo acumula un crecimiento en lo que va del año (+26% i.a. acumulado) impulsado por el patentamiento agrícola dado el buen desempeño de la cosecha.