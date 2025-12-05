Premian a jóvenes líderes de la provincia

El Gobierno de la Provincia distinguió en una emotiva ceremonia a 150 jóvenes líderes de distintas localidades tucumanas, en reconocimiento a su compromiso social, cultural, deportivo y comunitario. El acto fue organizado por la Secretaría de Juventud del Ministerio de Gobierno y Justicia de Tucumán, y se realizó en el teatro San Martín, con la presencia del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, autoridades provinciales, funcionarios municipales, delegados comunales, familias y cientos de jóvenes.