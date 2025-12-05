Secciones
Premian a jóvenes líderes de la provincia

Los jóvenes distinguidos hablaron de sus desafíos, sus sueños y del valor de creer en uno mismo.

Hace 7 Hs

El Gobierno de la Provincia distinguió en una emotiva ceremonia a 150 jóvenes líderes de distintas localidades tucumanas, en reconocimiento a su compromiso social, cultural, deportivo y comunitario. El acto fue organizado por la Secretaría de Juventud del Ministerio de Gobierno y Justicia de Tucumán, y se realizó en el teatro San Martín, con la presencia del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, autoridades provinciales, funcionarios municipales, delegados comunales, familias y cientos de jóvenes.

Historias que inspiran

Entre los premiados, dos testimonios captaron especialmente la atención, por su fuerza, sencillez y honestidad, como Abigail Sosa, integrante del grupo “Sembradores de Vida” de Aguilares, quien destacó el valor del trabajo social y espiritual que realizan en su comunidad. “Siempre se puede cambiar y siempre hay un punto de retorno. Con Dios, con Jesús, siempre se puede”, expresó con convicción.

Santiago Agüero, ciclista de la ciudad de Monteros convocado para competir en Europa, celebró la distinción y compartió un mensaje inspirado: “Que se esfuercen y confíen en sí mismos”. Con estas palabras, buscó motivar a otros jóvenes tucumanos a perseguir sus sueños y no rendirse.

Estas voces demuestran que el reconocimiento no fue sólo simbólico: para muchos, representa un impulso concreto para continuar sus proyectos y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

El significado

El programa busca visibilizar a jóvenes que, según sus propios entornos, se destacan por su “talento, compromiso y aporte comunitario.”

Cada uno fue elegido por su propia comunidad, lo que resalta la representatividad y legitimidad del reconocimiento por lo que no fue una selección impuesta, sino un reconocimiento desde cada lugar de origen.

Así, para muchos de estos jóvenes, el gesto tiene un valor simbólico y real ya que visibiliza sus iniciativas, legitima sus proyectos -ya sean deportivos, sociales, culturales o comunitarios-, y les ofrece un respaldo moral y público.

Para Abigail, significa reafirmar su compromiso con su comunidad y su fe. Para Santiago, representa un trampolín hacia oportunidades más grandes en el deporte. Y para muchos otros -tal como reflejó el acto-, es un aliciente para seguir soñando, creando y trabajando por un Tucumán más participativo.

“Los jóvenes siempre tienen sueños, y mi mensaje es que luchen por ellos. Aquí hay un gobierno presente, dispuesto a escucharlos, apoyarlos y acompañarlos en cada paso”, aseveró Amado en el cierre del acto.

