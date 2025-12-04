Plan interzafra provincial: el Gobierno asistirá con $1.000 millones

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó un acta acuerdo con Fotia, Uatre, FEIA y STIA para que los trabajadores reciban un subsidio por los planes interzafra en los meses diciembre de este año y enero del 2026. El acuerdo beneficiará a alrededor de 5.500 trabajadores y se desembolsará $1.000 millones en dos meses.
Germán Ferrari, de Uatre, precisó que se trata de “un subsidio para los trabajadores que han quedado excluidos del programa de intercosecha” e indicó que el monto será determinado luego de revisar los padrones: “El primer cruce de padrones estimó que 4.000 trabajadores queron afuera”.
Pago de aguinaldo a estatales
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, aseguró que la Provincia mantiene el cumplimiento estricto de sus obligaciones salariales con los trabajadores estatales. “Ayuda a que Tucumán tenga paz social que estemos pagando los salarios en tiempo y forma, con el aumento del 4,5% acordado con todos los gremios hace unos meses”, afirmó. El ministro recordó que los incrementos salariales se actualizan cada dos meses y confirmó que el aguinaldo se pagará entre el 18, 19 y 20 de diciembre, tal como estaba previsto. “Será antes de las fiestas de fin de año”, remarcó.
Operativo “espacios para todos” en la Capital
Ante la proximidad de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha el operativo “Espacios para todos”, destinado a ordenar la vía pública y garantizar que las veredas del microcentro permanezcan despejadas para facilitar la circulación de los vecinos. Agentes de la Dirección de Vía Pública, con apoyo de efectivos de la Policía de Tucumán, iniciaron un recorrido informativo por el microcentro para dialogar con los vendedores ambulantes y consensuar su reubicación. El operativo se focaliza en el cuadrante comprendido entre Virgen de la Merced, Salta, 24 de Septiembre y Santiago del Estero, y continuará hasta después del festejo de los Reyes Magos, en enero.