Plan interzafra provincial: el Gobierno asistirá con $1.000 millones

Operativo “espacios para todos” en la Capital

Ante la proximidad de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha el operativo “Espacios para todos”, destinado a ordenar la vía pública y garantizar que las veredas del microcentro permanezcan despejadas para facilitar la circulación de los vecinos. Agentes de la Dirección de Vía Pública, con apoyo de efectivos de la Policía de Tucumán, iniciaron un recorrido informativo por el microcentro para dialogar con los vendedores ambulantes y consensuar su reubicación. El operativo se focaliza en el cuadrante comprendido entre Virgen de la Merced, Salta, 24 de Septiembre y Santiago del Estero, y continuará hasta después del festejo de los Reyes Magos, en enero.