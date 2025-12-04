Los depósitos en dólares superan los U$S36.600 millones, el nivel más alto desde la convertibilidad

Los depósitos del sector privado en dólares alcanzaron los U$S36.633 millones, lo que marcó un nuevo récord nominal desde la salida de la convertibilidad. Este crecimiento sostenido de las colocaciones en moneda dura contrastó con la dinámica de los depósitos en pesos, que aún no muestraron un repunte significativo.
En este contexto de liquidez en divisas, el Banco Central (BCRA) canceló este lunes la primera de las tres cuotas trimestrales de amortización del Bopreal (Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre 2026). El pago ascendió a U$S1.012,5 millones, compuesto por U$S990 millones de capital y U$S22,5 millones en intereses. A pesar de este desembolso, las reservas brutas se mantuvieron estables en torno a los U$S41.888 millones.
Las causas del récord
El fenómeno se consolida tras un octubre en el que los depósitos saltaron casi U$S1.200 millones. Si bien hubo una dolarización de carteras típica de un contexto preelectoral, el dato distintivo fue que, a diferencia de comicios anteriores, los billetes permanecieron dentro del sistema financiero. Según la consultora LCG, la salida de los bancos fue marginal.
Para el economista Amílcar Collante, el motor principal de este incremento en noviembre es la emisión de deuda privada. "Parte de la suba puede explicarse por las colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) que hicieron varias empresas en las últimas semanas", explicó.
Las empresas argentinas emitieron deuda en el exterior por más de U$S3.600 millones en noviembre. A este flujo corporativo se sumó la colocación de U$S600 millones por parte de la Ciudad de Buenos Aires, una estrategia que otras provincias ya evalúan replicar.