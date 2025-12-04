Los depósitos en dólares superan los U$S36.600 millones, el nivel más alto desde la convertibilidad

En este contexto de liquidez en divisas, el Banco Central (BCRA) canceló este lunes la primera de las tres cuotas trimestrales de amortización del Bopreal (Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre 2026). El pago ascendió a U$S1.012,5 millones, compuesto por U$S990 millones de capital y U$S22,5 millones en intereses. A pesar de este desembolso, las reservas brutas se mantuvieron estables en torno a los U$S41.888 millones.