La exportación de lácteos creció 19% en dólares durante los 10 meses de 2025

El período de enero a octubre de 2025 marca un alza significativa, tanto en volumen como en valor de los productos lácteos argentinos en los mercados externos.

Hace 1 Hs

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre enero y octubre de este año las exportaciones de productos lácteos aumentaron un 19% en valor y un 14% en litros equivalentes.

Estos incrementos representaron para los 10 meses del año U$S1.353 millones  y 2.471 millones de litros de leche. A su vez octubre es el mes que más toneladas se exportaron desde diciembre de 2013, con 47.778 toneladas vendidas.

Además, la recuperación es considerablemente significativa en octubre, respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de un aumento del orden del 29% en litros equivalentes y 26% en valor, informó el organismo, con base en datos de la Dirección Nacional de Lechería.

Los productos destacados de este período para los mercados externos son leche descremada, leche entera, quesos semiduros, manteca y suero.

Los principales destinos de los lácteos argentinos en estos meses del año fueron Argelia y China, y en menor medida Chile y Brasil.

Por su parte, a nivel de producción interna la variación interanual acumulada para el período enero-octubre arroja un aumento del 10,7% y del 9,4% en octubre de este año respecto a octubre de 2024. En este sentido, se ordeñaron en Argentina un total de 1.162 millones de litros de leche en octubre de 2025, lo que marca una recuperación positiva respecto a los índices de 2024.

