La exportación de lácteos creció 19% en dólares durante los 10 meses de 2025

Por su parte, a nivel de producción interna la variación interanual acumulada para el período enero-octubre arroja un aumento del 10,7% y del 9,4% en octubre de este año respecto a octubre de 2024. En este sentido, se ordeñaron en Argentina un total de 1.162 millones de litros de leche en octubre de 2025, lo que marca una recuperación positiva respecto a los índices de 2024.