Los Pumas en 2025: récords, triunfo histórico ante los All Blacks y cabeza de serie rumbo al Mundial de Rugby 2027

El 2025 quedará marcado como el año en el que dos referentes alcanzaron números inéditos con la camiseta argentina. Pablo Matera se convirtió en el jugador con más tests de la historia (121), un registro que hasta hace poco parecía imposible. A su lado, Julián Montoya cerró el año como el capitán con más partidos en el seleccionado (55), huella fuerte para uno de los líderes de este ciclo.