Secciones
DeportesRugby

Los Pumas en 2025: récords, triunfo histórico ante los All Blacks y cabeza de serie rumbo al Mundial de Rugby 2027

El seleccionado argentino cerró un ciclo intenso con marcas inéditas, nuevos nombres y resultados que alimentan la ilusión de cara a Australia.

AÑO DE MARCAS. El seleccionado argentino cerró 2025 con récords individuales, nuevos nombres en escena y un triunfo histórico ante los All Blacks en casa. AÑO DE MARCAS. El seleccionado argentino cerró 2025 con récords individuales, nuevos nombres en escena y un triunfo histórico ante los All Blacks en casa.
Hace 1 Hs

El 2025 fue un año intenso para Los Pumas. Con calendario lleno, nuevos nombres, jugadores consolidados y momentos que quedarán guardados para siempre, el seleccionado cerró la temporada con sensaciones mixtas en lo deportivo, pero con avances que trascienden los resultados. La estadística dice que disputaron 13 partidos, con 6 victorias y 7 derrotas,  un balance equilibrado que dejó lecciones y continuidad con miras a Australia 2027.

En ofensiva, el equipo apoyó 43 tries a lo largo del año, mientras que recibió 52. Las individualidades también escribieron su capítulo. Rodrigo Isgró fue el tryman del 2025 con 5 conquistas, seguido por Bautista Delguy con 4, y más atrás Julián Montoya, Justo Piccardo y el tucumano Tomás Albornoz, todos con presencia fuerte en el ingoal rival cuando el partido se rompía.

El 2025 quedará marcado como el año en el que dos referentes alcanzaron números inéditos con la camiseta argentina. Pablo Matera se convirtió en el jugador con más tests de la historia (121), un registro que hasta hace poco parecía imposible. A su lado, Julián Montoya cerró el año como el capitán con más partidos en el seleccionado (55), huella fuerte para uno de los líderes de este ciclo.

También fue temporada de reconocimientos para una camada que viene sosteniendo el recambio. Juan Cruz Mallía y Juan Martín González alcanzaron los 50 caps, mientras que los debutantes con más rodaje fueron Simón Benítez Cruz (11 partidos) y Agustín Moyano (8), señales de un plantel que se ensancha y suma alternativas reales en puestos clave.

Más allá de los números, el 2025 será recordado por dos hitos. El primero, enorme, llegó cuando Argentina se convirtió por primera vez en cabeza de serie para un Mundial, un reconocimiento que refleja el crecimiento sostenido del seleccionado en los últimos ciclos. El sorteo de Australia 2027 confirmó que compartirá el Grupo C con Fiji, España y Canadá.

El otro momento imborrable se vivió dentro de la cancha. Los Pumas le ganaron a los All Blacks por primera vez en Argentina, un festejo que sacudió al rugby local y reavivó el sentimiento del público con la camiseta celeste y blanca. Esa tarde quedó como un punto emocional del año, una inyección de confianza que se proyecta directo al próximo gran objetivo mundialista.

El balance final se fusiona con un objetivo claro: llegar a 2027 con un plantel competitivo y acostumbrado a jugar bajo presión. El 2025 fue una etapa de construcción, con marcas que entraron en los libros y señales de un equipo que se prepara para un desafío mayor.

Australia está en el horizonte. El recorrido ya empezó.

Temas Los PumasAll BlacksPablo MateraRugby ChampionshipBautista DelguyArgentinaTomás AlbornozJulián Montoya
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El historial completo de Los Pumas ante sus rivales del Grupo C rumbo al Mundial de Rugby 2027

El historial completo de Los Pumas ante sus rivales del Grupo C rumbo al Mundial de Rugby 2027

Tras el sorteo del Mundial de Rugby 2027: cómo está la tabla histórica de campeones y cuál fue el mejor resultado de Los Pumas

Tras el sorteo del Mundial de Rugby 2027: cómo está la tabla histórica de campeones y cuál fue el mejor resultado de Los Pumas

El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

¿Cómo les fue a Los Pumas ante sus rivales del Grupo C y qué se puede esperar en el Mundial de Rugby 2027?

¿Cómo les fue a Los Pumas ante sus rivales del Grupo C y qué se puede esperar en el Mundial de Rugby 2027?

¿Cuándo se anunciará el fixture y en qué ciudades jugarán Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027?

¿Cuándo se anunciará el fixture y en qué ciudades jugarán Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027?

Lo más popular
Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
1

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados
2

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto
3

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital
4

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”
5

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”
6

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Más Noticias
“La presidencia es una silla eléctrica”: el fuerte balance de Rubén Moisello antes de dejar San Martín

“La presidencia es una silla eléctrica”: el fuerte balance de Rubén Moisello antes de dejar San Martín

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Empleadas domésticas deberán recibir un bono en diciembre: ¿de cuánto es?

Empleadas domésticas deberán recibir un bono en diciembre: ¿de cuánto es?

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Comentarios