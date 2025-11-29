Juan Grabois se suma a la defensa de Cristina Kirchner

La causa surgió a raíz de la denuncia que Alberto Nisman presentó en enero de 2015 -apenas días antes de su muerte- donde involucró a la entonces presidenta, al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque (FpV) y a un grupo de dirigentes y presuntos agentes de inteligencia. El fiscal apuntaba a un supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, que habría operado a través del Memorándum de Entendimiento con Irán. Según su planteo, existía un acuerdo político entre Buenos Aires y Teherán destinado a lograr la caída de las alertas rojas de Interpol sobre los imputados.