Juan Grabois se suma a la defensa de Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó a través de un breve escrito que el dirigente social y abogado Juan Grabois se sumará a su equipo de abogados de cara al próximo juicio que afrontará en el marco de la causa por el Memorándum con Irán. Según confirmaron desde el entorno de la ex mandataria, Grabois ingresará a la defensa como abogado sustituto. Así, se sumará al equipo conformado por Ary Llernovoy y Carlos Beraldi.
La causa surgió a raíz de la denuncia que Alberto Nisman presentó en enero de 2015 -apenas días antes de su muerte- donde involucró a la entonces presidenta, al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque (FpV) y a un grupo de dirigentes y presuntos agentes de inteligencia. El fiscal apuntaba a un supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, que habría operado a través del Memorándum de Entendimiento con Irán. Según su planteo, existía un acuerdo político entre Buenos Aires y Teherán destinado a lograr la caída de las alertas rojas de Interpol sobre los imputados.
La causa, sin embargo, fue desestimada rápidamente: el juez federal Daniel Rafecas la rechazó por “inexistencia de delito”, y la Cámara Federal porteña confirmó esa decisión al mes siguiente. Cuando el expediente llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal Javier De Luca optó por no sostener la apelación. Con ese paso, el caso quedó archivado.
Traición a la patria
De manera paralela se abrió otra investigación, esta vez contra Timerman, por presunta traición a la patria. Todo surgió a partir de una conversación telefónica con el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, en la que -antes de la firma del memorándum- el canciller reconocía que el atentado había sido perpetrado por funcionarios iraníes. Ese fragmento sirvió para que la DAIA pidiera la reapertura del caso original. Rafecas y la Cámara Federal lo rechazaron, pero la entidad, como querellante, insistió ante Casación, que finalmente apartó al juez y ordenó reabrir el expediente.
En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia -en ese momento conformada por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda (en un voto conjunto), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti - emitió un fallo en el que confirmó que la ex presidenta deberá afrontar un juicio oral por el Memorándum con Irán, la denuncia que impulsó el fiscal Alberto Nisman antes de morir.
La causa tomó un nuevo impulso a partir del pedido de la Cámara Federal de Casación Penal, que solicitó revocar los sobreseimientos de la dirigente peronista tanto en la causa del memorando como en la conocida como Hotesur. La decisión final de la Corte Suprema llegó luego de la apelación de las querellas del caso.
Este debate de impacto mundial por los hechos juzgados que se encuentran vinculados al presunto encubrimiento del mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina, estará a cargo de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburuambos (ambos condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad) y Javier Ríos.