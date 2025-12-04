Uno de cada 3 jóvenes aprende finanzas en TikTok, según un informe de Santander

Para muchos chicos TikTok hoy explica mejor el dinero que la escuela. Esa es una de las conclusiones que deja el informe global "El valor de aprender, perspectivas globales sobre educación financiera" del Banco Santander: entre los jóvenes de 16 a 24 años, uno de cada tres busca información sobre finanzas directamente en redes sociales. El fenómeno crece en toda la región y refleja un cambio profundo en las nuevas generaciones, quienes quieren manejar su dinero no encuentran dónde aprender a hacerlo de manera confiable.