Uno de cada 3 jóvenes aprende finanzas en TikTok, según un informe de Santander

Para muchos chicos TikTok hoy explica mejor el dinero que la escuela. Esa es una de las conclusiones que deja el informe global "El valor de aprender, perspectivas globales sobre educación financiera" del Banco Santander: entre los jóvenes de 16 a 24 años, uno de cada tres busca información sobre finanzas directamente en redes sociales. El fenómeno crece en toda la región y refleja un cambio profundo en las nuevas generaciones, quienes quieren manejar su dinero no encuentran dónde aprender a hacerlo de manera confiable.
El estudio —basado en 20.000 encuestas realizadas por IPSOS y el Banco Santander en 10 países de Europa y América— muestra una preocupación adicional: el salto de lo educativo a lo digital también expone a riesgos. El contenido financiero que circula en redes no siempre es correcto ni seguro, y aparece mezclado con publicidad encubierta, promesas de inversión rápida o estafas disfrazadas de “oportunidades”.
"El conocimiento financiero sigue siendo limitado y las personas tienden a sobrestimar sus propias capacidades; la confianza disminuye en los entornos digitales; el acceso a la información financiera es cada vez más digital, y proviene de una amplia variedad de fuentes y actores. Asimismo, el fraude y las estafas son cada vez más frecuentes", dice una de las conclusiones del trabajo.
El escenario argentino: mucho interés, poca formación y más peligros
En la Argentina, el 86% de las personas dice no haber recibido educación financiera en la escuela, aunque el 91% considera que debería ser una responsabilidad compartida entre docentes y familias.
La ausencia de contenidos formales convive con un ecosistema digital que se vuelve cada vez más riesgoso. Siete de cada 10 argentinos fueron víctimas de intentos de estafa digital y casi uno de cada cuatro cayó efectivamente en un fraude. En un país donde las billeteras virtuales, las criptomonedas y los pagos online forman parte del día a día, no contar con herramientas básicas deja a miles de jóvenes expuestos.
El informe también muestra un dato que preocupa: el 61% de las personas afirma tener conocimientos financieros, pero esa percepción no coincide con la realidad. Cuando se les preguntó por un concepto básico -qué pasa con los precios cuando baja la inflación, pero sigue siendo positiva- sólo el 27% respondió correctamente.
La brecha entre seguridad percibida y conocimiento real puede derivar en malas decisiones, endeudamiento, y falta de capacidad para identificar operaciones riesgosas o fraudulentas. Es un terreno fértil para los influencers financieros que prometen soluciones instantáneas sin ofrecer información verificable.
Escuela, familias y bancos: ¿quién debe enseñar?
Pese a la presencia dominante de las redes sociales, los encuestados coinciden en que la educación financiera debería garantizarse desde la infancia, y que las escuelas tienen que volver a ocupar un rol central. Las familias también aparecen como un actor clave y, cada vez más, la sociedad espera que las entidades financieras acerquen cursos, materiales y capacitaciones accesibles.
Mientras tanto, los jóvenes siguen resolviendo solos sus dudas sobre ahorro, inversión, impuestos o crédito. Lo hacen en plataformas que no fueron pensadas para enseñar, sino para entretener y para lucrar. Y el riesgo es que la información llegue rápido… pero mal.
La educación financiera dejó de ser un contenido “extra”. Es una herramienta de autonomía en un mundo donde el dinero es cada vez más digital y más complejo. El desafío para la Argentina, y para el mundo, es cerrar la brecha: que el interés creciente de los jóvenes no dependa exclusivamente de videos virales, sino que cuente con formación sólida, confiable y accesible.