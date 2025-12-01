Un estudio alerta que casi la mitad de los jóvenes sub-25 podría sufrir trastornos alimentarios

Un informe del Departamento de Dietética de la Facultad de Salud Pública de Bytom (sur de Polonia) publicado por el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) detectó que el 47% de los jóvenes de 16 a 25 años enfrenta el riesgo de desarrollar un trastorno alimentario, con las redes sociales como uno de los factores más influyentes.