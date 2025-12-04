Secciones
Política

El Concejo Deliberante aprobó la regularización de las apps de transporte

Luego de más de tres horas de debate, los ediles avanzaron con las plataformas electrónicas que permiten viajar en autos.

El Concejo Deliberante aprobó la regularización de las apps de transporte
Hace 12 Min

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó pasado el mediodía la regulación de las plataformas electrónicas en autos y en motos. Otros temas completan el orden del día de la cita parlamentaria entre los que se destacan la reinvención del servicio de taxis y la suba del boleto de colectivos pactada en $1.250.

El debate en el recinto demandó más de tres horas y la regularización de los servicios ofrecidos por las plataformas DiDi, Uber y Cabify fue aprobada por unanimidad. De esa manera, se modificaron dos artículos: uno habilita a cualquier chofer (no solo al titular) a realizar la actividad con el permiso correspondiente y, el otro, sobre las otras jurisdicciones: podrán tomar viajes desde San Miguel de Tucumán solo los choferes que estén inscriptos en el registro municipal. El argumento fue que el Concejo capitalino no puede legislar sobre otras jurisdicciones, solo regula dentro de la ciudad.

La sesión continúa ya que el temario cuenta también con la regularización de los servicios de transporte de pasajeros en moto y el aumento de la tarifa del boleto de colectivos urbanos. 

