El Concejo Deliberante aprobó la regularización de las apps de transporte

El debate en el recinto demandó más de tres horas y la regularización de los servicios ofrecidos por las plataformas DiDi, Uber y Cabify fue aprobada por unanimidad. De esa manera, se modificaron dos artículos: uno habilita a cualquier chofer (no solo al titular) a realizar la actividad con el permiso correspondiente y, el otro, sobre las otras jurisdicciones: podrán tomar viajes desde San Miguel de Tucumán solo los choferes que estén inscriptos en el registro municipal. El argumento fue que el Concejo capitalino no puede legislar sobre otras jurisdicciones, solo regula dentro de la ciudad.