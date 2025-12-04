Secciones
SociedadClima y ecología

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

El SMN informó que se esperan importantes precipitaciones para un sector del país.

Hay alerta por tormentas en varias provincias Hay alerta por tormentas en varias provincias DW
Hace 1 Min

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este jueves 4 de diciembre rige una alerta amarilla por tormentas en el noroeste del país y por calor extremo en Córdoba. En Santa Cruz también se mantiene una alerta amarilla pero por vientos provenientes del área cordillerana, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

El organismo señaló que estos eventos podrían constituir “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

¿Qué provincias están el alerta amarilla por tormentas?

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que las provincias donde rige la alerta por tormentas son Salta, Jujuy, el norte de Catamarca, San Juan y La Rioja, y el noroeste de Mendoza. 

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Casi todo el país está en alerta por tormentas fuertes: ¿habrá descenso de temperatura?

Casi todo el país está en alerta por tormentas fuertes: ¿habrá descenso de temperatura?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Sigue la alerta amarilla por tormentas fuertes y calor extremo en varias zonas para este viernes

Sigue la alerta amarilla por tormentas fuertes y calor extremo en varias zonas para este viernes

Lo más popular
Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados
1

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
2

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Corrupción policial: seguirán en la cárcel el comisario y los policías acusados de hacer trabajar presos en El Cadillal
3

Corrupción policial: seguirán en la cárcel el comisario y los policías acusados de hacer trabajar presos en El Cadillal

Recuerdos fotográficos: los 106 años de la memorable casa de Méndez
4

Recuerdos fotográficos: los 106 años de la memorable casa de Méndez

Emergencias y cambios impositivos se suman a la sesión legislativa por el Presupuesto
5

Emergencias y cambios impositivos se suman a la sesión legislativa por el Presupuesto

Crimen en Villa Muñecas: el imputado de matar a un empleado del 107 asumió su culpabilidad
6

Crimen en Villa Muñecas: el imputado de matar a un empleado del 107 asumió su culpabilidad

Más Noticias
Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Comentarios