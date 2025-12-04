Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este jueves 4 de diciembre rige una alerta amarilla por tormentas en el noroeste del país y por calor extremo en Córdoba. En Santa Cruz también se mantiene una alerta amarilla pero por vientos provenientes del área cordillerana, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
El organismo señaló que estos eventos podrían constituir “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
¿Qué provincias están el alerta amarilla por tormentas?
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que las provincias donde rige la alerta por tormentas son Salta, Jujuy, el norte de Catamarca, San Juan y La Rioja, y el noroeste de Mendoza.
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos.