Medio millón de satélites amenazan el estudio del cielo

Desde 2019, el número de satélites en la órbita baja de la Tierra pasó de 2.000 a 15.000, según un estudio publicado el miércoles por la revista Nature. Y si se concretan todos los proyectos de lanzamientos, para el año 2040 habrá unos 560.000 satélites alrededor del planeta, advierte el informe. Esto supone una “amenaza muy seria” para los telescopios espaciales, dijo su autor principal, Alejandro Borlaff, miembro del Ames Research Center de la NASA en California. Los investigadores simularon el impacto que podrían tener estos 560.000 satélites en cuatro telescopios estelares.