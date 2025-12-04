Secciones
Medio millón de satélites amenazan el estudio del cielo

La proliferación de luces artificiales puede impedir que se tomen imágenes con telescopio y prevenir impactos potencialmente peligrosos en el planeta.

PARIS, Francia.-Las luces generadas por el medio millón de satélites que se quieren poner en órbita en los próximos años podría amenazar en el futuro las imágenes captadas por los telescopios espaciales, advirtieron astrónomos de la NASA.

Desde 2019, el número de satélites en la órbita baja de la Tierra pasó de 2.000 a 15.000, según un estudio publicado el miércoles por la revista Nature. Y si se concretan todos los proyectos de lanzamientos, para el año 2040 habrá unos 560.000 satélites alrededor del planeta, advierte el informe. Esto supone una “amenaza muy seria” para los telescopios espaciales, dijo su autor principal, Alejandro Borlaff, miembro del Ames Research Center de la NASA en California. Los investigadores simularon el impacto que podrían tener estos 560.000 satélites en cuatro telescopios estelares.

Los reflejos de la luz afectarían a un 96% de las imágenes del SPHEREx de la NASA, del futuro telescopio europeo ARRAKIHS y del proyecto de telescopio chino Xuntian.

El Hubble, que tiene un campo de visión más reducido y por ello es menos probable que fotografíe un satélite, vería alterado un tercio de sus imágenes. Las consecuencias afectarían a todo tipo de investigaciones científicas. “Imaginen que intentan encontrar asteroides que puedan ser potencialmente peligrosos para la Tierra”, afirma Borlaff. “Un asteroide que cruza el cielo se parece a un satélite (...) Es muy difícil saber cuál es cuál”.

