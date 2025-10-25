Elon Musk obligará a mirar al cielo en 2026 cuando ponga en órbita los satélites Starlink V3

El lanzamiento que hará Elon Musk en 2026 pondrá en el espacio a miles de gigantes aparatos para formar una especie de red viva de datos en el cielo. SpaceX desarrolló los nuevos satélites Starlink V3 que traerán internet desde el espacio hasta la tierra 10 veces más rápido que en la actualidad convirtiéndose en rival de la fibra óptica. La nueva tecnología podría cambiar la conectividad global, especialmente en zonas remotas, porque las conexiones dejarán de depender de cables, torres o fibra; bastará con un receptor apuntando al cielo.
Los Starlink V3 serán cuatro veces más pesados que los V2 y capaces de multiplicar por 10 la capacidad de transmisión. La inteligencia colectiva que se generará entre ellos, según lo planeado por Musk, evitará colisiones, reducirá la latencia y mantendrá la red en equilibrio incluso ante tormentas solares o fallos de hardware.
La evolución
Starlink fue lanzado en 2018 con el plan de llevar Internet de alta velocidad a cualquier rincón del planeta. Lo que empezó con 60 pequeños satélites en órbita baja se ha convertido en una megaconstelación de más de 6.000 unidades activas, y entrará en una nueva etapa con los satélites Starlink V3.
La nave Starship, el vehículo de acero inoxidable también diseñado por SpaceX, podrá transportar unos 60 satélites V3 por viaje, 20 veces más que los modelos anteriores enviados con el Falcon 9, otro vehículo creado para viajes espaciales por la empresa de Musk. Todos ellos, al encenderse, formarán una red que cubrirá cada rincón del planeta.
El lado B
Cada nuevo lanzamiento aumenta el brillo metálico que recubre el cielo nocturno, un cielo que reaccionará cuando más objetos se sumen a su hábitat. Los astrónomos ya advirtieron que, cuando la constelación V3 esté completa, decenas de miles de objetos orbitarán a menos de 2.000 kilómetros de la superficie terrestre. El cielo dejará de ser un espacio vacío, no por propia naturaleza, sino por la del hombre. Cómo reaccionará es el interrogante.