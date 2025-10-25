Elon Musk obligará a mirar al cielo en 2026 cuando ponga en órbita los satélites Starlink V3

El lanzamiento que hará Elon Musk en 2026 pondrá en el espacio a miles de gigantes aparatos para formar una especie de red viva de datos en el cielo. SpaceX desarrolló los nuevos satélites Starlink V3 que traerán internet desde el espacio hasta la tierra 10 veces más rápido que en la actualidad convirtiéndose en rival de la fibra óptica. La nueva tecnología podría cambiar la conectividad global, especialmente en zonas remotas, porque las conexiones dejarán de depender de cables, torres o fibra; bastará con un receptor apuntando al cielo.