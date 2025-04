¿Para qué sirven los satélites?

Hay satélites naturales, que son cuerpos celestes que orbitan alrededor de un planeta, como la Luna que gira alrededor de la Tierra o Ganímedes que gira alrededor de Júpiter y muchos más. Los satélites artificiales son los hechos por el hombre y pueden tener distintas funciones y órbitas muy variadas.

La órbitas se identifican como bajas, medias o altas, dependiendo de la altura a la que se encuentren sobre la Tierra. Pueden ser polares, en las que los satélites se mueven de sur a norte o de norte a sur. Otros tienen distintas trayectorias, incluso algunos son manejados desde la Tierra y sus órbitas van variando de acuerdo a las necesidades. Los satélites geoestacionarios giran junto con la Tierra, por lo que parecen estar fijos sobre el ecuador. Estos son los que se encuentran más alejados y son usados fundamentalmente para comunicaciones.

Sus tamaños son muy variados. Hay algunos que pesan más de una tonelada, hasta los nanosatélites que pesan entre 1 y 10 kg y los picosatélites de menos de 1 kg. Estos últimos son usados para hacer pruebas de control de comunicaciones y algunos desarrollos para satélites mayores.

Los satélites se usan para cosas muy variadas. Los de comunicaciones que hacen posible el contacto entre los distintos lugares de la Tierra y con los otros satélites. También sirven para el posicionamiento y navegación de barcos y aviones. Hay satélites que observan la Tierra para estudiar el clima, el estado de las plantaciones, su superficie y hacer prospección geológica, entre otras cosas. Los telescopios espaciales son satélites que observan desde el espacio y que tantos resultados sorprendentes están dando a la astronomía. De los satélites militares, por su función estratégica, hay poca información. Sin embargo, actualmente es bastante difícil mantener satélites sin que sean detectados.

En la noche es posible ver algunos satélites artificiales, aunque el lugar sea iluminado. Si es oscuro se ven muchos más. Son visibles cuando reflejan la luz del Sol, ya no emiten luz propia.

Son, sin dudas, una herramienta muy importante para el desarrollo de la ciencia. Son parte ded la vida cotidiana, muchas veces se los usa sin estar consciente de ello.

En un principio los satélites eran desarrollados por los países que tenían un gran avance en la tecnología aeroespacial. Eso fue cambiando y actualmente hay muchos países que están diseñando y construyendo satélites y contratan empresas para los lanzamientos, si ellos no tienen capacidad para hacerlos. Algunos países participan construyendo partes de satélites. Esta tecnología se ha difundido tanto que instituciones pequeñas y alumnos de escuelas han construido satélites que se encuentran actualmente en el espacio. La participación, por pequeña que sea, contribuye al desarrollo tecnológico de los países.

No hay dudas de que los satélites son útiles e irremplazables, pero también causan algunos problemas. Generan muchos desechos en el espacio, lo que se llama basura espacial. Estos desechos pueden causar daños en otras naves y pueden ser letales para los astronautas que realizan actividades fuera de los vehículos espaciales. Este es un problema que aún no se ha resuelto y que requiere una solución en poco tiempo.

Los satélites han contribuido a la investigación astronómica. Desde el espacio se pueden observar cosas que desde la Tierra es imposible, porque la atmósfera absorbe gran parte de la radiación que emiten los objetos celestes. Pero son un problema para la observación terrestre porque al pasar por el campo de visión de un telescopio contaminan las imágenes. Se puede pensar que son pocos, pero esto no es real, muchos no se pueden ver a simple vista, pero los telescopios los detectan. Se hizo un relevamiento de los satélites que pasan por los grandes observatorios y en algunos casos se han detectado aproximadamente 2000 satélites por noche. Las empresas que construyen los satélites medianos o grandes se han comprometido a estudiar materiales menos reflectantes para su construcción. Esto no es fácil porque deben protegerlos de toda la radiación que hay en el espacio. Pero, aun cuando se consiga hacerlo, los paneles solares, indispensables para la provisión de energía, seguirán reflectando. Pero cualquier mejora ayuda a no perturbar tanto la observación astronómica desde la Tierra.