El fenómeno “parasocial”: la tendencia que alerta a especialistas en psicología

La psicóloga social Simone Schnall de la universidad de Cambridge, explicó que este tipo de vínculos redefine el modo en que se vive el fanatismo e incluso las interacciones en línea. Sin embargo, advirtió que muchas relaciones parasociales pueden tornarse poco saludables, ya que generan la ilusión de conocer y confiar en alguien que no corresponde ese lazo. El diccionario destacó otras palabras de fuerte impacto cultural este año, como “slop” -contenido digital de baja calidad generado por IA- y “memeificar”, que alude al acto de convertir cualquier situación en un meme. En total, incorporó 6.000 nuevos términos, entre ellos “delulu”, “skibidi” y “tradwife”.