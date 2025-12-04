El fenómeno “parasocial”: la tendencia que alerta a especialistas en psicología

La palabra elegida por el Diccionario de Cambridge para representar el 2025 es “parasocial”, un concepto que, según la institución, resume una dinámica cada vez más visible en la vida contemporánea: la sensación de cercanía con alguien a quien en realidad no se conoce. Este tipo de vínculo puede darse con figuras públicas, creadores de contenido o incluso con sistemas de inteligencia artificial.
El término no es nuevo. Fue propuesto en 1956 por los sociólogos Donald Horton y Richard Wohl para explicar el fenómeno por el cual los espectadores sentían que establecían una relación personal con estrellas de televisión. No obstante, Cambridge remarcó que esa idea se volvió más potente en la era digital. Las redes sociales multiplicaron la ilusión de intimidad entre públicos y celebridades.
Taylor Swift
La institución mencionó ejemplos recientes de cómo se manifiesta esta tendencia. Uno de ellos es el de Taylor Swift, cuyo compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce generó innumerables reacciones emocionales entre fans que nunca tuvieron contacto con la pareja.
El uso del término aumentó con fuerza durante el año, impulsado además por las discusiones sobre el tipo de apego que algunas personas desarrollan con chatbots de IA como ChatGPT. Para el editor lexicográfico del diccionario, Colin McIntosh, la palabra refleja con precisión el clima cultural del momento y es una muestra de cómo expresiones que antes quedaban restringidas al ámbito académico ahora forman parte del lenguaje cotidiano. “Millones de personas participan en relaciones parasociales; muchas otras simplemente observan su expansión”, señaló.
La psicóloga social Simone Schnall de la universidad de Cambridge, explicó que este tipo de vínculos redefine el modo en que se vive el fanatismo e incluso las interacciones en línea. Sin embargo, advirtió que muchas relaciones parasociales pueden tornarse poco saludables, ya que generan la ilusión de conocer y confiar en alguien que no corresponde ese lazo. El diccionario destacó otras palabras de fuerte impacto cultural este año, como “slop” -contenido digital de baja calidad generado por IA- y “memeificar”, que alude al acto de convertir cualquier situación en un meme. En total, incorporó 6.000 nuevos términos, entre ellos “delulu”, “skibidi” y “tradwife”.