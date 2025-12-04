Secciones
SociedadEstilo de vida

El fenómeno “parasocial”: la tendencia que alerta a especialistas en psicología
El fenómeno “parasocial”: la tendencia que alerta a especialistas en psicología
Hace 4 Hs

La palabra elegida por el Diccionario de Cambridge para representar el 2025 es “parasocial”, un concepto que, según la institución, resume una dinámica cada vez más visible en la vida contemporánea: la sensación de cercanía con alguien a quien en realidad no se conoce. Este tipo de vínculo puede darse con figuras públicas, creadores de contenido o incluso con sistemas de inteligencia artificial.

El término no es nuevo. Fue propuesto en 1956 por los sociólogos Donald Horton y Richard Wohl para explicar el fenómeno por el cual los espectadores sentían que establecían una relación personal con estrellas de televisión. No obstante, Cambridge remarcó que esa idea se volvió más potente en la era digital. Las redes sociales multiplicaron la ilusión de intimidad entre públicos y celebridades.

Taylor Swift

La institución mencionó ejemplos recientes de cómo se manifiesta esta tendencia. Uno de ellos es el de Taylor Swift, cuyo compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce generó innumerables reacciones emocionales entre fans que nunca tuvieron contacto con la pareja.

El uso del término aumentó con fuerza durante el año, impulsado además por las discusiones sobre el tipo de apego que algunas personas desarrollan con chatbots de IA como ChatGPT. Para el editor lexicográfico del diccionario, Colin McIntosh, la palabra refleja con precisión el clima cultural del momento y es una muestra de cómo expresiones que antes quedaban restringidas al ámbito académico ahora forman parte del lenguaje cotidiano. “Millones de personas participan en relaciones parasociales; muchas otras simplemente observan su expansión”, señaló.

La emotiva carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne en 2017 será subastada

La emotiva carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne en 2017 será subastada

La psicóloga social Simone Schnall de la universidad de Cambridge, explicó que este tipo de vínculos redefine el modo en que se vive el fanatismo e incluso las interacciones en línea. Sin embargo, advirtió que muchas relaciones parasociales pueden tornarse poco saludables, ya que generan la ilusión de conocer y confiar en alguien que no corresponde ese lazo. El diccionario destacó otras palabras de fuerte impacto cultural este año, como “slop” -contenido digital de baja calidad generado por IA- y “memeificar”, que alude al acto de convertir cualquier situación en un meme. En total, incorporó 6.000 nuevos términos, entre ellos “delulu”, “skibidi” y “tradwife”.

Temas Inteligencia ArtificialChatGPTTaylor Swift
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos
1

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos

La avanzada de los gauchos del norte
2

La avanzada de los gauchos del norte

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online
3

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales
5

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
6

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

La iglesia San Francisco, sin cercos: cómo luce ahora el templo y qué resta para su restauración completa

La iglesia San Francisco, sin cercos: cómo luce ahora el templo y qué resta para su restauración completa

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

En qué consiste la Diplomatura Universitaria en Viticultura y Enología lanzada por la UNT

En qué consiste la Diplomatura Universitaria en Viticultura y Enología lanzada por la UNT

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable y no descartan más lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable y no descartan más lluvias

Comentarios