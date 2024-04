La vida por ver a Taylor Swift: relatos de fans que desafían lo imposible

Antonella Santa Cruz, la administradora de los perfiles “Taylor Swift Argentina” en redes sociales, cuenta su momento de desesperación por conseguir entradas para The Eras Tour en la preventa: “saqué cinco tarjetas de crédito de diferentes bancos para asegurarme las tres entradas, porque yo necesitaba ir a todas las fechas. Un día estaba enferma y me di cuenta de que me faltaba una (tarjeta) que podría ser la que probablemente ofreciera cuotas para la preventa, así que en pijama y con fiebre me llegué al banco para no quedarme con la duda”. Santa Cruz asegura que prefería endeudarse con los bancos antes que quedarse sin entradas.