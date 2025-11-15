Secciones
La emotiva carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne en 2017 será subastada

La misiva, escrita a mano por la cantante durante el Jingle Bell Ball en Londres, muestra el afecto y la admiración que sentía por el ex One Direction.

Hace 1 Hs

A poco más de un año de la muerte de Liam Payne, un nuevo capítulo vincula al ex One Direction con Taylor Swift y vuelve a despertar emociones entre los fanáticos de la música pop. Se trata de una carta escrita por la autora de “Shake it Off” en 2017, que será subastada el próximo diciembre por la casa Omega Auctions y cuyo valor podría oscilar entre 5.000 y 10.000 libras.

La carta, redactada a mano y guardada en un sobre que llevaba escrito “Liam” rodeado de pequeñas estrellas, fue escrita por Swift durante las presentaciones del Capital FM Jingle Bell Ball en el O2 Arena, en Londres. En el mensaje, la cantante expresa cariño y admiración por la incipiente carrera solista del británico, quien por entonces lanzaba nuevos sencillos tras su paso por One Direction.

“Liam, ¡mucho tiempo sin vernos! Estoy muy emocionada por vos, la estás rompiendo en el escenario. Estoy obsesionada con ‘Bedroom Floor’. Es muy genial verte de lejos, siempre te estoy aplaudiendo. Buena suerte esta noche”, escribió Taylor, en un gesto que hoy recobra valor simbólico tras el fallecimiento del músico.

Según informó la casa de subastas, la carta llegó a sus manos a través de un “asociado cercano” a Payne, quien habría recibido el mensaje como obsequio del propio artista años atrás. Si bien no existen registros de una amistad estrecha entre ambos, el contenido deja en claro el entusiasmo con el que Swift seguía los pasos de Liam en su aventura solista.

El momento de la subasta llega en plena sensibilidad del público, después de la repentina muerte del cantante, cuya partida sacudió al mundo del espectáculo por su corta edad y las circunstancias inesperadas del hecho. Colegas, músicos y seguidores llenaron las redes de homenajes y mensajes de despedida en octubre pasado, al cumplirse un año del suceso.

Entre los tributos más conmovedores se destacó el de Kate Cassidy, la última pareja de Payne. La joven volvió al bar donde se conocieron y compartió desde su cuenta de Snapchat un recorrido íntimo por los rincones que marcaron el inicio de su historia de amor. Mostró la mesa donde tuvieron su primera cita, el sector donde él se sentó con sus amigos y el lugar donde ella trabajaba aquella noche.

“Por favor, ignoren cómo me veo porque no estoy teniendo un buen día. Este es el lugar donde Liam y yo nos conocimos. Había una cabina, lo prometo. Él estaba sentado aquí, Connor estaba acá, y yo estaba parada justo aquí”, relató Cassidy, conmovida.

Mientras los fanáticos esperan la subasta, la carta se transforma en un recordatorio del vínculo humano y profesional que, aunque no fue cercano, reflejó el respeto entre dos figuras emblemáticas de la música pop contemporánea. Una pieza cargada de emoción y memoria que ahora busca nuevo dueño.

