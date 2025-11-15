La emotiva carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne en 2017 será subastada

Entre los tributos más conmovedores se destacó el de Kate Cassidy, la última pareja de Payne. La joven volvió al bar donde se conocieron y compartió desde su cuenta de Snapchat un recorrido íntimo por los rincones que marcaron el inicio de su historia de amor. Mostró la mesa donde tuvieron su primera cita, el sector donde él se sentó con sus amigos y el lugar donde ella trabajaba aquella noche.