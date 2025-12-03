Martín Menem seguirá al frente de Diputados en una jornada clave para Milei

En una sesión cargada de simbolismo político y presencia presidencial, los diputados electos el 26 de octubre juraron este miércoles en el Congreso en medio de la celebración oficialista: La Libertad Avanza se convertirá en la primera minoría de la Cámara baja. Javier Milei asistió al recinto para presenciar la ceremonia y mostrar respaldo explícito a su tropa legislativa. En ese escenario, Martín Menem resultó ratificado como presidente de la Cámara de Diputados y emerge fortalecido frente a un nuevo período parlamentario.