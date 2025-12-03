Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

La Cámara de Diputados abrió este miércoles su sesión preparatoria en un clima de alta tensión política, marcado por un cruce de gritos y cánticos entre los bloques de La Libertad Avanza y Unión por la Patria. El episodio se desató inmediatamente después de la entonación del Himno Nacional, cuando el diputado salteño del PJ, Aldo Leiva, le gritó al presidente Javier Milei la consigna “¡La patria no se vende!”, lo que generó una inmediata reacción del oficialismo.