Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

La Cámara de Diputados abrió este miércoles su sesión preparatoria en un clima de alta tensión política, marcado por un cruce de gritos y cánticos entre los bloques de La Libertad Avanza y Unión por la Patria. El episodio se desató inmediatamente después de la entonación del Himno Nacional, cuando el diputado salteño del PJ, Aldo Leiva, le gritó al presidente Javier Milei la consigna “¡La patria no se vende!”, lo que generó una inmediata reacción del oficialismo.
Los legisladores libertarios respondieron al grito con un enfático “¡Presidente! ¡Presidente!”, mientras Milei -que había entonado el himno con visible entusiasmo- levantaba los brazos y festejaba. Desde uno de los palcos, Karina Milei acompañó con aplausos, al igual que los invitados afines al Gobierno.
Que fuerte se escucha el grito de LIBERTAD con 95 DIPUTADOS!!— El gordo edición (@GordoEdicion) December 3, 2025
El intercambio subió rápidamente de tono y derivó en un fuego cruzado de cánticos entre ambas bancadas. Desde La Libertad Avanza sonaron los habituales estribillos coreados en actos partidarios, mientras que desde Unión por la Patria replicaron con consignas opositoras. La dinámica convirtió el arranque de la sesión en una escena de marcada polarización.
Diputados: cánticos, apoyo legislativo y una fuerte efervescencia de los libertarios a Javier y Karina Milei, que se encuentran presentes en el palco. pic.twitter.com/nbidEsIThA— Omar Millalonco (@omarbacks) December 3, 2025
El diputado Gerardo Cipolini, a cargo de la presidencia provisional por ser el legislador de mayor edad, intentó encauzar la actividad parlamentaria mientras continuaban las expresiones de ambos lados. La sesión preparatoria debía avanzar hacia la elección de autoridades del cuerpo, pero comenzó bajo un clima que expuso la tensión creciente entre el oficialismo y el peronismo.