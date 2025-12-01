Cómo quedará el Salario Mínimo, Vital y Móvil en diciembre de 2025

Cuánto estará el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El SMVM impacta en el cálculo de jubilaciones, programas sociales, becas, subsidios, entre otras prestaciones, y se actualiza de forma periódica a través del Consejo del Salario, con el propósito de ajustar los ingresos frente a las condiciones económicas del país y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.