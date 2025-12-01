Secciones
Cómo quedará el Salario Mínimo, Vital y Móvil en diciembre de 2025

El SMVM tendrá un aumento por decreto en los próximos días tras el desacuerdo entre el Gobierno y los distintos gremios.

01 Diciembre 2025

Tras el desacuerdo con el Consejo del Salario, el Gobierno determinó que el aumento del monto mínimo se dará por decreto. En ese contexto, se dio a conocer cómo quedará el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil en diciembre de 2025.

Cuánto estará el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El SMVM impacta en el cálculo de jubilaciones, programas sociales, becas, subsidios, entre otras prestaciones, y se actualiza de forma periódica a través del Consejo del Salario, con el propósito de ajustar los ingresos frente a las condiciones económicas del país y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

En noviembre, el monto era de $322.200, el cual se mantiene congelado desde agosto de este mismo año. De cara al último mes del año, el Ejecutivo no oficializó ningún aumento, porque el mismo se dará por decreto.

Cabe destacar que la Central de Trabajadores Autónoma (CTA) Autónoma y la CTA de los Trabajadores habían impulsado una acción cautelar para exigir una reunión inmediata para fijar el salario mínimo porque se llevaban más de seis meses sin reunirse.

Qué habían exigido los gremios

La CGT y la CTA-T habían pedido por una remuneración básica de $512.000 y que llegue a $553.000 en abril del año que viene, mientras que desde la CTA Autónoma exigía un piso más elevado, de $736.000, “por encima de la línea de indigencia”.

Además, la central había reclamado ajustes que superen la inflación con el objetivo de acercar el salario mínimo al valor de la Canasta Básica Total.

Enero: $286.711

Febrero: $292.446

Marzo: $296.832

Abril: $302.600

Mayo: $308.200

Junio: $313.400

Julio: $317.800

Agosto: $322.200

Septiembre: $322.200

Octubre: $322.200

Noviembre: $322.200

Diciembre: se definirá por decreto

