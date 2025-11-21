Estatales tucumanos: a partir del 3 de diciembre se completará el pago de sueldos

La Tesorería de la Provincia anunció el cronograma de pago del complemento salarial (80%) correspondiente al mes de noviembre para los empleados estatales. El calendario comenzará el miércoles 3 de diciembre con el personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). El gobierno provincial completará el pago de la siguiente manera:
Parte complementaria (80%)
Miércoles 3 de diciembre:
-Sistema Provincial De Salud (Siprosa)
-Instituto Provincial De La Vivienda
-Instituto De Previsión Y Seguridad Social De Tucumán
-Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
-Sociedad Aguas Del Tucumán
-Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)
Jueves 4 de diciembre:
- Administración Central
-Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- Defensoría Del Pueblo
- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
-Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)
Viernes 5 de diciembre:
-Educación Establecimientos Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc. Sec. Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
-Tribunal De Cuentas
-Tribunal Fiscal De Apelación
-Poder Legislativo
-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
-Ministerio Público Fiscal
-Ministerio Pupilar Y De La Defensa
-Jubilados Fuera De Convenio
-Renta Vitalicia-Héroes De Malvinas
-Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafí Viejo
Sábado 6 de diciembre:
- Comunas Rurales
- Municipios Del Interior
-Dirección Recursos Hídricos
-Ente Autárquico Tucumán Turismo
-Ente Cultural De Tucumán
-Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (Ipacym)
-Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento.
-Ente Único De Reg. De Servicio Pub. Pcial.
-Instituto Desarrollo Productivo
-Ente Infraestructura Comunitaria
-Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol
-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
-Educación Establecimientos Públicos De Gestión Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos).