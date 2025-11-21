Secciones
Estatales tucumanos: a partir del 3 de diciembre se completará el pago de sueldos

El calendario comenzará con el personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

Hace 3 Hs

La Tesorería de la Provincia anunció el cronograma de pago del complemento salarial (80%) correspondiente al mes de noviembre para los empleados estatales. El calendario comenzará el miércoles 3 de diciembre con el personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). El gobierno provincial completará el pago de la siguiente manera:

Parte complementaria (80%)

Miércoles 3 de diciembre:

-Sistema Provincial De Salud (Siprosa)

-Instituto Provincial De La Vivienda

-Instituto De Previsión Y Seguridad Social De Tucumán

-Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

-Sociedad Aguas Del Tucumán

-Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)

Jueves 4 de diciembre:

- Administración Central

-Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

- Defensoría Del Pueblo

- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo

-Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)

Viernes 5 de diciembre:

-Educación Establecimientos Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc. Sec. Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)

-Tribunal De Cuentas

-Tribunal Fiscal De Apelación

-Poder Legislativo

-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

-Ministerio Público Fiscal

-Ministerio Pupilar Y De La Defensa

-Jubilados Fuera De Convenio

-Renta Vitalicia-Héroes De Malvinas

-Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafí Viejo

Sábado 6 de diciembre:

- Comunas Rurales

- Municipios Del Interior

-Dirección Recursos Hídricos

-Ente Autárquico Tucumán Turismo

-Ente Cultural De Tucumán

-Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (Ipacym)

-Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento.

-Ente Único De Reg. De Servicio Pub. Pcial.

-Instituto Desarrollo Productivo

-Ente Infraestructura Comunitaria

-Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol

-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa

-Educación Establecimientos Públicos De Gestión Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos).

