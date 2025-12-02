Los Diputados de Catamarca se bajaron de Unión por la Patria: La Libertad Avanza logra igualar al kirchnerismo

La Libertad Avanza (LLA) se posiciona firmemente para obtener la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Este movimiento estratégico se concretó luego de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, decidiera retirar a sus diputados nacionales del bloque de Unión por la Patria (UxP), una decisión que desbancó al kirchnerismo y reordenó el equilibrio de fuerzas legislativas justo antes de la sesión preparatoria.
La clave: LLA busca controlar la primera minoría para las comisiones
El oficialismo libertario venía trabajando intensamente en este objetivo. Martín Menem y el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, estaban enfocados en "reclutar" aliados para ampliar su bancada.
La primera minoría es crucial en el Congreso, ya que otorga al espacio con más bancas la ventaja de designar una mayor cantidad de presidentes e integrantes en las 46 comisiones de trabajo, lo que se traduce en un mayor control de la agenda legislativa. Con la jugada de Jalil, LLA se siente con una mejor posición para lograr este control.
"Elijo Catamarca": el nuevo bloque que sacudió el tablero
Los tres legisladores catamarqueños que abandonaron el bloque K son:
•Fernanda Ávila
•Sebastián Noblega
•Fernando Monguillot (actual ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia provincial)
Ellos conformaron el nuevo bloque unipersonal: Elijo Catamarca.
La salida se concretó este martes, y, tal como se había anticipado, si Jalil retiraba a sus legisladores de UxP para unirse a un nuevo esquema, como el de Innovación Federal, el kirchnerismo perdería el liderazgo. Este escenario finalmente se concretó, permitiendo que LLA ocupara el puesto estratégico que buscaba antes del inicio del período parlamentario 2026.
El reacomodamiento federal: Innovación y Provincias Unidas
La decisión de Catamarca se enmarca en un reacomodamiento más amplio de los gobernadores provinciales:
•Aceleración de Innovación Federal: La semana pasada, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, convocó a sus colegas para avanzar en la ampliación del bloque Innovación Federal o la formación de un interbloque con diputados de Tucumán, Misiones y Neuquén. Este espacio busca reunir a cerca de 15 legisladores con buena sintonía con la Casa Rosada. La incorporación de Catamarca acelera este esquema.
•Debilitamiento de Provincias Unidas: La alianza impulsada por los gobernadores de Córdoba, Chubut, Corrientes, Jujuy y Santa Fe (Provincias Unidas) se encuentra debilitada tras los resultados electorales. Su peso se redujo, dejando a sus diputados condicionados a los cambios de los demás bloques.
La tensión en la UCR y la sesión preparatoria
Otro foco de incertidumbre es la Unión Cívica Radical (UCR). El bloque podría sumar a legisladores de Corrientes y Jujuy, pero la decisión final recae en sus respectivos gobernadores. Este miércoles, la Cámara de Diputados realizará la sesión preparatoria para la jura de los nuevos legisladores y la elección de autoridades. Se espera que Martín Menem sea reelegido como presidente para el período 2026.
El diputado de mayor edad, Gerardo Cipolini (Chaco, 82 años), será el encargado de iniciar la jornada para la votación de las autoridades y la conformación del esquema de la nueva Cámara.
Proyecciones: Un escenario favorable para el oficialismo
Según los alineamientos confirmados, LLA contará con un amplio respaldo para la votación de autoridades:
•Votos a favor: PRO, UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Fuerzas Provinciales, MID y Coherencia.
•Abstención: Unión por la Patria (UxP).
•Voto en contra: Frente de Izquierda.
Con este apoyo, el oficialismo se asegura un escenario más favorable para transitar las sesiones extraordinarias de diciembre y el ciclo ordinario de 2026.