Gobernadores del NOA analizan crear un interbloque en Diputados

En los pasillos del Congreso de la Nación, La Libertad Avanza (LLA) camina en modo ganador y suma voluntades, mientras que el peronismo sufre y sigue sin poder reacomodarse de cara al inicio de un nuevo contexto en el Poder Legislativo y las sesiones extraordinarias a las que convocará el Ejecutivo.
Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca),Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo coquetean con la posibilidad de consolidar bloques provinciales, con la posibilidad incluso de conformar un interbloque, y de esta manera debilitar aún más el bloque de Unión por la Patria (UP) en Diputados.
Como si este dilema fuera poco, en Diputados se juega otra disputa que promete suspenso hasta último minuto porque los bloques de LLA y UP pelean mano a mano por alcanzar la primera minoría de la Cámara de Diputados, una condición que le permitirá ocupar los principales espacios de poder en el cuerpo e imponerse en las comisiones.
Pese a su derrota en las últimas elecciones legislativas, la distribución de las bancas posicionó a UP como primera minoría en la Cámara con una ventaja de casi 20 escaños -98 a 80- sobre LLA. Sin embargo, con el correr de las semanas el oficialismo triunfante achicó la distancia a fuerza de teñir de violeta a legisladores de PRO y de la UCR y de meter cuña en su principal adversario para provocarle bajas. La carrera se emparejó de manera dramática: el bloque libertario trepó a 94 miembros y Unión por la Patria, si bien solo perdió uno hasta ahora y quedó en 97, admite que la sangría podría ser más grave.
En este operativo de captación encabezado por el espacio libertario, el bloque más afectado fue el de PRO, que hasta ahora sufrió la fuga de nueve representantes, en su mayoría bullrichistas. A ellos se suman tres radicales de perfil libertario y la santafecina Verónica Razzini, ex aliada del partido amarillo y del gobernador Maximiliano Pullaro.
Todos los focos están puestos en una media docena de diputados que definirán para qué lado se inclinará la balanza. La mayor expectativa gira en torno a los cuatro diputados del PJ de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil. El mandatario provincial, de buen diálogo con el Gobierno, amaga con retirarlos del bloque de Unión por la Patria, pero no termina de dar el portazo: sabe que en sus manos está la llave que le permitiría a LLA alzarse definitivamente con el trofeo y quiere hacer valer ese capital.
Otro escenario
En el Senado la situación difiere porque entre los representantes de la Cámara alta persisten las dudas respecto del interés de los gobernadores para llevar adelante una ruptura.
El problema en el Senado de la Nación con el peronismo es con el bloque Convicción Federal, los cuatro peronistas que se fueron de UP, pero que se mantienen en el modo interbloque.
En este grupo están Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moíses (Jujuy), Jesús Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis) que quieren mantener cierta independencia de la conducción del interbloque de Unión por la Patria.
Días atrás, el presidente del interbloque de UP, José Mayans, anunciaba que el espacio se encaminaba a una fusión y unificación de los tres bloques que conforman el interbloque en uno solo que se llamará “bloque Justicialista”.
Esto, que lo dijo al término de un encuentro en la sede nacional del Partido Justicialista, no se plasmó en la realidad. Básicamente, Convicción Federal hizo saber que si la intención era avanzar por esa línea no sólo que no iban a unificar sino que ni siquiera iban a mantener el interbloque.
Así, mientras LlA sigue intentando ampliar su músculo parlamentario en Diputados como en el Senado con la suma de algunos otros legisladores que puedan llegar a pegar el salto, el peronismo busca que se doble pero que no se rompa.
Mientras se espera el llamado a las sesiones extraordinarias y el temario que incluirá la Casa Rosada en las mismas, el peronismo en la Cámara alta observa como Diputados cada vez se parece más a lo que supo ser el Senado.
Bloque propio: Zamora se aleja del kirchnerismo
La decisión del senador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de conformar un bloque propio junto a Elia Moreno, por fuera de Fuerza Patria introduce un nuevo factor de incertidumbre en la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner y el bloque que lidera José Mayans en el Senado. De esta manera, el ex gobernador optó por revivir el sello del Frente Cívico por Santiago, tal como lo hizo durante su mandato senatorial entre 2013 y 2017. Al igual que otros gobernadores peronistas, el santiagueño busca mayor flexibilidad en su relación con el bloque oficialista.