Gobernadores del NOA analizan crear un interbloque en Diputados

Pese a su derrota en las últimas elecciones legislativas, la distribución de las bancas posicionó a UP como primera minoría en la Cámara con una ventaja de casi 20 escaños -98 a 80- sobre LLA. Sin embargo, con el correr de las semanas el oficialismo triunfante achicó la distancia a fuerza de teñir de violeta a legisladores de PRO y de la UCR y de meter cuña en su principal adversario para provocarle bajas. La carrera se emparejó de manera dramática: el bloque libertario trepó a 94 miembros y Unión por la Patria, si bien solo perdió uno hasta ahora y quedó en 97, admite que la sangría podría ser más grave.