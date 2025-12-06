¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor

En la búsqueda de alternativas naturales para mejorar la calidad del descanso, las frutas ricas en magnesio comenzaron a ganar protagonismo, especialmente cuando se consumen antes de dormir. Este mineral cumple un rol clave en la relajación muscular y en el bienestar general, dos pilares fundamentales para lograr un sueño profundo y reparador.
De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, una de las opciones más eficaces es la guayaba (Psidium guajava). Esta fruta tropical, conocida por su sabor suave y su alto valor nutritivo, aporta una cantidad considerable de magnesio, además de vitamina C y fibra. Gracias a este perfil, se posiciona como un complemento ideal para quienes desean mejorar su descanso nocturno de manera natural.
El magnesio es ampliamente reconocido por su capacidad para moderar la actividad neuronal excesiva, lo que ayuda a reducir el estrés e induce una sensación de calma que prepara al organismo para dormir.
Además, participa en la producción de melatonina, la hormona que regula los ciclos circadianos y el ritmo natural del sueño. Por eso, una ingesta adecuada favorece un descanso más regular y efectivo, facilitando tanto la conciliación como el mantenimiento del sueño, consignó La Nación.
Además de su impacto directo en el descanso, el magnesio presente en la guayaba ofrece otros beneficios relevantes para la salud:
- Reducción de ansiedad y estrés: contribuye a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, ayudando a lograr un estado de relajación previo al momento de dormir.
- Mejora de la función muscular: al ser esencial para el correcto funcionamiento de los músculos, previene calambres y tensiones nocturnas que pueden interrumpir el sueño.
- Regulación de la presión arterial: ayuda a mantener la presión sanguínea dentro de rangos saludables, lo que promueve una relajación general del organismo antes del descanso.
La guayaba también se destaca por su aporte de antioxidantes y fibra, cualidades que la convierten en una fruta altamente beneficiosa para la salud integral.
Incorporar esta fruta a la rutina previa al sueño es sencillo. Puede consumirse fresca y de manera directa, añadirse a un licuado nutritivo o incluso prepararse un té con hojas de guayaba, una bebida que además de sus efectos relajantes aporta beneficios digestivos.