¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, una de las opciones más eficaces es la guayaba (Psidium guajava). Esta fruta tropical, conocida por su sabor suave y su alto valor nutritivo, aporta una cantidad considerable de magnesio, además de vitamina C y fibra. Gracias a este perfil, se posiciona como un complemento ideal para quienes desean mejorar su descanso nocturno de manera natural.