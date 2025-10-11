Este hábito es más efectivo que dormir ocho horas para mejorar tu sueño

Por qué es importante dormir en el mismo horario

La consistencia en los horarios de sueño fortalece el ritmo circadiano, el ciclo natural de vigilia y sueño del cuerpo. Este ritmo afecta no solo cómo dormimos, sino también cómo funcionamos durante el día. Un horario irregular puede desincronizar este ciclo, resultando en dificultades para conciliar el sueño, despertares frecuentes durante la noche y una menor calidad de descanso. En contraste, acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, puede mejorar significativamente la calidad del sueño y la salud general.