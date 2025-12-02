El dólar oficial se despertó y tocó máximos en un mes: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

Tras cuatro ruedas consecutivas de estabilidad, el dólar oficial retomó la tendencia alcista este martes. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la cotización avanzó $5 y cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta.
En el mercado mayorista también se registraron movimientos: el tipo de cambio ganó $3,50 y se ubicó en $1.455. Aun con este ajuste, el dólar oficial continúa $56,98 por debajo del techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central, que se posicionó en $1.511,98, lo que representa una brecha del 3,9%.
Mientras tanto, el dólar "blue" se negocia sin variaciones. La cotización paralela se mantiene en $1.445 para la venta, consolidándose como el valor más bajo entre todas las franjas del mercado.
Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cargar contra el modelo económico del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo, con un documento en el que volvió a remarcar sus discrepancias. En su blog personal publicó un texto titulado: “Altas tasas reales de interés y sobrevaluación del peso neutralizan los beneficios de la desregulación y la apertura económica”, donde resume las alertas que viene señalando desde hace meses.
En el análisis, Cavallo repasa primero el contexto que permitió a Milei y Caputo superar la crisis de reservas y encarar un nuevo tramo de gestión. Menciona el “inédito apoyo de Trump y Bessent” y cómo eso ayudó a reducir la tasa esperada de devaluación y el riesgo país, factores que llevaron calma a los mercados tras la inestabilidad de septiembre y octubre.
Sin embargo, advierte que esa estabilización no se trasladó al mercado interno, donde persisten las preocupaciones sobre actividad y empleo. Ese punto, sostiene, es clave para entender la debilidad del actual programa.
Cavallo afirmó que el Gobierno mantiene una política que provoca “represión financiera y cambiaria”, lo que deriva en: tasas reales de interés demasiado elevadas, un tipo de cambio alejado del equilibrio, un peso “inconvertible y sobrevaluado”.
Según el ex ministro, estas variables neutralizan los beneficios de la desregulación y la apertura comercial. Para que esta última genere bienestar, explica, la baja de inflación debe acompañarse con precios relativos definidos por expectativas de ahorro e inversión, no por intervenciones erráticas del Estado.