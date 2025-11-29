¿Qué pasará con el dólar? Esto es lo que anticipan los economistas para diciembre

Las turbulencias en el mercado de cambiario quedaron atrás tras las elecciones legislativas de octubre. En noviembre, el dólar mayorista anotó una suba de apenas $6,50 y cerró a $1.451,50, manteniéndose durante toda la última semana cerca de un 4% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente ubicado en $1.510. En este contexto, los especialistas coinciden en que es poco probable que la divisa supere ese límite antes del cierre del año, cuando el techo se ubicaría por encima de los $1.525.
Las expectativas del mercado de futuros aportan un panorama similar. Según las operaciones pactadas en el mercado A3, el tipo de cambio esperado para fin de diciembre es de $1.479,50, lo que implicaría un alza mensual del 1,9%. Antes, los participantes del REM de octubre -consultoras, centros de investigación y entidades financieras- habían proyectado un dólar a $1.500 para recibir 2026, equivalente a un avance del 3,3%, consignó el portal Ámbito.
Entre los elementos que podrían presionar a la baja, sobresale la elevada demanda estacional de pesos típica de diciembre por el pago de aguinaldos y gastos de fin de año. A esto podría sumarse un primer flujo de divisas por la cosecha de trigo, que viene mostrando buenos indicadores, y un mejor clima financiero tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre.
En sentido contrario, la cercanía del verano podría impulsar una mayor demanda de dólares para turismo por parte de quienes planean viajar al exterior. Además, la escasa acumulación de reservas y la poca flexibilidad del Gobierno para realizar ajustes en el esquema cambiario podrían aumentar la presión sobre la búsqueda de cobertura.
Qué dicen los analistas
El Jefe de Research de Aurum Valores, Pablo Repetto, explicó que "puede ser que a partir del 10 pese más la demanda de pesos y más cerca de fin de año la demanda de dólares por turismo sobre todo en aquellos que reciben el aguinaldo antes de fin de año". Agregó también que "la escasez de acumulación de reservas es un gran problema que puede dar algo más de volatilidad de lo habitual".
En esa línea, advirtió que "más allá de algún hecho puntual, va a haber presión hacia el techo por el diseño de la banda que va cayendo en términos reales". Como ejemplo, sostuvo que "el techo de la banda al inicio a precios de hoy estaría arriba de $1.600".
Con una visión similar, la Economista Jefe de Invecq, Milagros Gismondi, anticipó una presión alcista sobre el tipo de cambio y estimó que la cotización terminará el año en $1.500.
A partir de las proyecciones de consultoras y operadores financieros, las expectativas indican que el dólar podría mostrar una aceleración respecto de noviembre y superar los $1.500. Sin embargo, salvo la aparición de un evento sorpresivo, no se prevé que el avance sea lo suficientemente significativo como para obligar al equipo económico a modificar el actual régimen de bandas, pese al atraso que muestra el techo frente a la inflación.