¿Qué pasará con el dólar? Esto es lo que anticipan los economistas para diciembre

Las turbulencias en el mercado de cambiario quedaron atrás tras las elecciones legislativas de octubre. En noviembre, el dólar mayorista anotó una suba de apenas $6,50 y cerró a $1.451,50, manteniéndose durante toda la última semana cerca de un 4% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente ubicado en $1.510. En este contexto, los especialistas coinciden en que es poco probable que la divisa supere ese límite antes del cierre del año, cuando el techo se ubicaría por encima de los $1.525.