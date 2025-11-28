En la última rueda de noviembre, el dólar oficial operó estable en el BNA y el "blue" retrocedió $5

Secciones
En el segmento mayorista, la divisa avanzó $1,50 y cerró a $1.451,50. Con este movimiento, acumuló en la semana un incremento de $26,5.

28 Noviembre 2025

En la última rueda de noviembre, el dólar oficial finalizó la jornada sin modificaciones y continúa a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). Según informó el Banco Central, el tipo de cambio en el promedio de entidades financieras se ubicó en $1.487,45 para la venta y $1.436,19 para la compra, manteniendo la tendencia de estabilidad en el circuito formal.

En cuanto al dólar mayorista, la divisa avanzó $1,50 y cerró a $1.451,50. Con este movimiento, acumuló en la semana un incremento de $26,5 o 1,9%. A nivel mensual, en noviembre registró una suba de $6,50 entre puntas.

Por su parte, el dólar "blue" retrocedió $5, hasta los $1.435 para la venta. A pesar de esta baja diaria, el billete informal sumó en la semana un avance de $10. Sin embargo, a lo largo de noviembre anotó una caída de $10, lo que lo posicionó como el más barato entre todas las franjas del mercado.

Calma cambiaria

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio,  señaló que el penúltimo mes de 2025 "finalizó con marcada tranquilidad y sin tensiones en el mercado de cambios, que mostró una suba muy moderada de los precios". 

"Todas las expectativas se trasladan ahora a diciembre, un mes que usualmente registra una marcada estacionalidad y muy diferenciada entre la primera y la segunda quincena, con los precios moviéndose con alguna volatilidad que veremos si se repite en este fin de año", completó. 

Por su parte, el economista Gustavo Ber indicó que "el dólar mayorista sigue más estabilizado en los $1.450, aún relativamente cerca del techo de la banda, pero aún así con operadores detectando una mayor calma que se refleja en señales de que estaría aflojando el apetito por cobertura". 

"A pesar de ello, existe expectativa por la dinámica de compras que podría impulsar el Tesoro en la plaza, y como seguiría el esquema cambiario mientras la inflación siga corriendo por encima del deslizamiento del 1% mensual", cerró. 

