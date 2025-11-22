Secciones
SociedadEstilo de vida

Adiós a las ojotas: la nueva tendencia brasilera, cómoda y fresca para el verano

La temporada más calurosa del año ya empezó y las opciones más convenientes ya compiten por ser las favoritas.

La colección nueva usa los colores vibrantes para lucir toda la personalidad y calidez del verano. La colección nueva usa los colores vibrantes para lucir toda la personalidad y calidez del verano.
Hace 3 Hs

La temperatura de verano en las regiones más cálidas del país se ubican en un promedio entre los 24 °C y 28 °C, razón más que suficiente para buscar usar la indumentaria más fresca posible. Aunque con remeras, polleras y shorts es fácil solucionar la vestimenta, algunas dificultades se presentan con el calzado.

Mini bags: el accesorio que marca tendencia para las Fiestas y desplaza a las riñoneras

Mini bags: el accesorio que marca tendencia para las Fiestas y desplaza a las riñoneras

Lo más tradicional de ver en los pies en el verano son las ojotas, pero estas tienen algunos impedimentos como la falta de formalidad. La nueva tendencia de la temporada que está empezando se posiciona para satisfacer demandas en diferentes ámbitos y lucir pies estilizados y cómodos.

En las tiendas oficiales, este nuevo lanzamiento puede conseguirse desde los $43.000 aproximadamente, mientras que los modelos clásicos anteriores rondan los $23.000 a $28.000.

La nueva sandalia que se populariza en Latinoamérica

Hablar de ojotas es hablar inevitablemente de Havaianas, la marca brasileña creada en la década de los 60. El diseño original fue inspirado en el clima tropical de Hawái, un destino que infundió la creación de un modelo cómodo, fresco y resistente para el verano. Pero la marca fue más allá y está empezando a posicionar su modelo Una Açaí, una versión que conserva el estilo original pero que incorpora un diseño apenas más sofisticado.

Las Una Açaí tienen las dos tiras que se unen entre el dedo mayor y el anular del pie y que desde allí rodean el empeine hasta llegar a los costados. Pero además, incorporan dos tiras que parten desde los lados –donde terminan las bandas clásicas– y se unen en la parte trasera del pie, agregando el toque propio de una sandalia cuya finalidad es evitar que el calzado se salga.

Adiós a las ojotas: la nueva tendencia brasilera, cómoda y fresca para el verano Foto: Havaianas

Tanto la base de las Una Açaí como las tiras que rodean el pie vienen en distintos colores, lo que aporta frescura y calidez al verano. A la vez, permite jugar con los colores sobrios o metalizados para crear looks versátiles que pueden usarse para ir a la playa como para a un cocktail por la noche o un sunrise por la tarde.

Adiós a las ojotas: la nueva tendencia brasilera, cómoda y fresca para el verano Foto: Havaianas

En el último lanzamiento se incorporaron cinco opciones. Por una parte, el Rosa Glow, el Ferrugem, el Pêssego y el Rosa Gum. Además, el Preto –negro– sigue en tendencia como siempre, con la vigencia propia del color más sobrio de todos. Pero el Rosa Gum y el Pêssego son los que constituyen la verdadera novedad por la combinación de colores suaves y vibrantes, tan propios de la primavera.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera

Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera

Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

Ni verde, ni plateado: el color en tendencia que llegó para decorar esta Navidad

Ni verde, ni plateado: el color en tendencia que llegó para decorar esta Navidad

La comodidad es la nueva moda: estos pantalones serán tendencia durante 2026

La comodidad es la nueva moda: estos pantalones serán tendencia durante 2026

¿Tenés una falda clásica de los 2000?: esta es la tendencia de 2026 que trajo Rosalía para combinarla

¿Tenés una falda clásica de los 2000?: esta es la tendencia de 2026 que trajo Rosalía para combinarla

Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Comentarios