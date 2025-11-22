Adiós a las ojotas: la nueva tendencia brasilera, cómoda y fresca para el verano

La temperatura de verano en las regiones más cálidas del país se ubican en un promedio entre los 24 °C y 28 °C, razón más que suficiente para buscar usar la indumentaria más fresca posible. Aunque con remeras, polleras y shorts es fácil solucionar la vestimenta, algunas dificultades se presentan con el calzado.
Lo más tradicional de ver en los pies en el verano son las ojotas, pero estas tienen algunos impedimentos como la falta de formalidad. La nueva tendencia de la temporada que está empezando se posiciona para satisfacer demandas en diferentes ámbitos y lucir pies estilizados y cómodos.
En las tiendas oficiales, este nuevo lanzamiento puede conseguirse desde los $43.000 aproximadamente, mientras que los modelos clásicos anteriores rondan los $23.000 a $28.000.
La nueva sandalia que se populariza en Latinoamérica
Hablar de ojotas es hablar inevitablemente de Havaianas, la marca brasileña creada en la década de los 60. El diseño original fue inspirado en el clima tropical de Hawái, un destino que infundió la creación de un modelo cómodo, fresco y resistente para el verano. Pero la marca fue más allá y está empezando a posicionar su modelo Una Açaí, una versión que conserva el estilo original pero que incorpora un diseño apenas más sofisticado.
Las Una Açaí tienen las dos tiras que se unen entre el dedo mayor y el anular del pie y que desde allí rodean el empeine hasta llegar a los costados. Pero además, incorporan dos tiras que parten desde los lados –donde terminan las bandas clásicas– y se unen en la parte trasera del pie, agregando el toque propio de una sandalia cuya finalidad es evitar que el calzado se salga.
Tanto la base de las Una Açaí como las tiras que rodean el pie vienen en distintos colores, lo que aporta frescura y calidez al verano. A la vez, permite jugar con los colores sobrios o metalizados para crear looks versátiles que pueden usarse para ir a la playa como para a un cocktail por la noche o un sunrise por la tarde.
En el último lanzamiento se incorporaron cinco opciones. Por una parte, el Rosa Glow, el Ferrugem, el Pêssego y el Rosa Gum. Además, el Preto –negro– sigue en tendencia como siempre, con la vigencia propia del color más sobrio de todos. Pero el Rosa Gum y el Pêssego son los que constituyen la verdadera novedad por la combinación de colores suaves y vibrantes, tan propios de la primavera.