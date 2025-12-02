Secciones
DeportesFútbol

"Chiqui" Tapia declaró ingresos anuales por más de $800 millones, pero aseguró no tener ahorros

El presidente de la AFA no cobra sueldo por su rol en la asociación, pero percibe millonarias cifras por sus cargos en la Ceamse y la Conmebol.

FELICITACIONES. Gianni Infantino siempre mantuvo una estrecha relación con Claudio Chiqui Tapia. FELICITACIONES. Gianni Infantino siempre mantuvo una estrecha relación con Claudio "Chiqui" Tapia.
Hace 4 Hs

Claudio “Chiqui” Tapia tiene múltiples ocupaciones, aunque no cobra por todas. Por su función más visible como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no percibe remuneración. Sin embargo, su declaración jurada de julio reveló ingresos netos superiores a los $818 millones anuales -unos $68 millones mensuales- provenientes de sus roles en la función pública y en organismos internacionales.

Según publicó el diario La Nación, el desglose de sus ingresos presenta datos llamativos sobre la relación tiempo-dinero. Su principal empleador es la Conmebol. La confederación sudamericana le abona cerca de $60 millones al mes por su cargo de vicepresidente segundo. Lo curioso es la dedicación declarada: apenas 120 minutos semanales, lo que equivale a una remuneración de $7.500.000 por hora de trabajo.

En el ámbito local, Tapia preside la Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) desde enero, tras una década como vicepresidente en representación de la Ciudad. Por este cargo público, reporta ingresos de $8 millones mensuales a cambio de 15 horas semanales de dedicación; es decir, tres horas diarias.

Conflicto de intereses y el "otro lado del mostrador"

La declaración jurada expuso tres trabajos, pero los registros de Anses muestran una cuarta relación de dependencia: Tapia figura como empleado de Solbayres, una sociedad anónima dedicada a la recolección de residuos y limpieza en catorce barrios porteños. Esto lo sitúa técnicamente de ambos lados del negocio de la basura: como empleado de una contratista privada y como titular del ente estatal regulador.

Patrimonio millonario, pero "sin efectivo"

A pesar de sus altos ingresos y de haber reportado "intereses financieros" por más de $130 millones (incluyendo plazos fijos y diferencias de cambio), Tapia declaró bajo juramento no poseer dinero en efectivo ni cuentas bancarias, ni él ni su grupo familiar.

Su opulencia se refleja en el patrimonio inmobiliario. Declaró siete propiedades gananciales con titularidad del 100%. Entre ellas destacan una residencia en Beccar valuada en más de U$S15,7 millones y varias propiedades en Río Luján, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, informó la posesión de dos vehículos adquiridos con ingresos propios, valuados en $22 y $5 millones respectivamente, y la venta de otro rodado que le generó $44 millones extra en el último año.

Temas Buenos AiresAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Allanaron la sede de Sur Finanzas, entidad vinculada a Chiqui Tapia, por lavado de dinero

Allanaron la sede de Sur Finanzas, entidad vinculada a "Chiqui" Tapia, por lavado de dinero

Infantino respaldó a Claudio “Chiqui” Tapia tras su ratificación en el Consejo de la FIFA

Infantino respaldó a Claudio “Chiqui” Tapia tras su ratificación en el Consejo de la FIFA

Andrés Calamaro defendió a Di María y pidió frenar los cánticos contra Chiqui Tapia

Andrés Calamaro defendió a Di María y pidió frenar los cánticos contra Chiqui Tapia

Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
2

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
3

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
5

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri
6

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Más Noticias
Fue una promesa del fútbol tucumano, cayó preso y hoy empuja el sueño de Tucumán Central

Fue una promesa del fútbol tucumano, cayó preso y hoy empuja el sueño de Tucumán Central

Mundial de Rugby 2027: qué rivales pueden tocarle a Los Pumas y cuál sería el escenario más desafiante

Mundial de Rugby 2027: qué rivales pueden tocarle a Los Pumas y cuál sería el escenario más desafiante

Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Comentarios