"Chiqui" Tapia declaró ingresos anuales por más de $800 millones, pero aseguró no tener ahorros

Su opulencia se refleja en el patrimonio inmobiliario. Declaró siete propiedades gananciales con titularidad del 100%. Entre ellas destacan una residencia en Beccar valuada en más de U$S15,7 millones y varias propiedades en Río Luján, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, informó la posesión de dos vehículos adquiridos con ingresos propios, valuados en $22 y $5 millones respectivamente, y la venta de otro rodado que le generó $44 millones extra en el último año.