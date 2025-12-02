"Chiqui" Tapia declaró ingresos anuales por más de $800 millones, pero aseguró no tener ahorros

Claudio “Chiqui” Tapia tiene múltiples ocupaciones, aunque no cobra por todas. Por su función más visible como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no percibe remuneración. Sin embargo, su declaración jurada de julio reveló ingresos netos superiores a los $818 millones anuales -unos $68 millones mensuales- provenientes de sus roles en la función pública y en organismos internacionales.
Según publicó el diario La Nación, el desglose de sus ingresos presenta datos llamativos sobre la relación tiempo-dinero. Su principal empleador es la Conmebol. La confederación sudamericana le abona cerca de $60 millones al mes por su cargo de vicepresidente segundo. Lo curioso es la dedicación declarada: apenas 120 minutos semanales, lo que equivale a una remuneración de $7.500.000 por hora de trabajo.
En el ámbito local, Tapia preside la Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) desde enero, tras una década como vicepresidente en representación de la Ciudad. Por este cargo público, reporta ingresos de $8 millones mensuales a cambio de 15 horas semanales de dedicación; es decir, tres horas diarias.
Conflicto de intereses y el "otro lado del mostrador"
La declaración jurada expuso tres trabajos, pero los registros de Anses muestran una cuarta relación de dependencia: Tapia figura como empleado de Solbayres, una sociedad anónima dedicada a la recolección de residuos y limpieza en catorce barrios porteños. Esto lo sitúa técnicamente de ambos lados del negocio de la basura: como empleado de una contratista privada y como titular del ente estatal regulador.
Patrimonio millonario, pero "sin efectivo"
A pesar de sus altos ingresos y de haber reportado "intereses financieros" por más de $130 millones (incluyendo plazos fijos y diferencias de cambio), Tapia declaró bajo juramento no poseer dinero en efectivo ni cuentas bancarias, ni él ni su grupo familiar.
Su opulencia se refleja en el patrimonio inmobiliario. Declaró siete propiedades gananciales con titularidad del 100%. Entre ellas destacan una residencia en Beccar valuada en más de U$S15,7 millones y varias propiedades en Río Luján, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, informó la posesión de dos vehículos adquiridos con ingresos propios, valuados en $22 y $5 millones respectivamente, y la venta de otro rodado que le generó $44 millones extra en el último año.