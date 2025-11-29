Infantino respaldó a Claudio “Chiqui” Tapia tras su ratificación en el Consejo de la FIFA

Claudio “Chiqui” Tapia recibió en las últimas horas uno de los respaldos institucionales más significativos de su carrera dirigencial. Tras ser ratificado por unanimidad como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la Conmebol, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino compartió la carta que le enviaron Gianni Infantino, titular del máximo organismo mundial, y Mattias Grafström, secretario general. El mensaje, más allá de su formalidad, fue leído como una señal política de relevancia en medio de uno de los momentos más tensos que atraviesa la relación entre la AFA y el Gobierno nacional.