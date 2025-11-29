Secciones
Infantino respaldó a Claudio “Chiqui” Tapia tras su ratificación en el Consejo de la FIFA

El presidente de la AFA recibió un fuerte respaldo internacional tras ser ratificado por unanimidad como miembro del Consejo de la FIFA.

Hace 1 Hs

Claudio “Chiqui” Tapia recibió en las últimas horas uno de los respaldos institucionales más significativos de su carrera dirigencial. Tras ser ratificado por unanimidad como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la Conmebol, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino compartió la carta que le enviaron Gianni Infantino, titular del máximo organismo mundial, y Mattias Grafström, secretario general. El mensaje, más allá de su formalidad, fue leído como una señal política de relevancia en medio de uno de los momentos más tensos que atraviesa la relación entre la AFA y el Gobierno nacional.

La misiva inicia con un reconocimiento explícito. “Este resultado es una fuerte señal de confianza de las asociaciones miembros de la FIFA de Sudamérica, reconociendo su experiencia y conocimiento al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, así como su competencia en materia de gestión deportiva y sus cualidades humanas”, expresaron Infantino y Grafström. El tono del documento, que valora su capacidad y su rol institucional, confirma que el dirigente argentino conserva un lugar influyente dentro de la estructura global del fútbol.

El texto continúa con un mensaje de acompañamiento a futuro. “Será un placer para la FIFA y la comunidad internacional seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán de gran valor para enriquecer los debates y trabajar juntos en el desarrollo de este deporte maravilloso que nos une”, agrega. En un momento en el que la política interna del fútbol argentino muestra tensiones, el respaldo internacional adquiere un peso particular.

La carta concluye con un saludo personal y un deseo de éxitos: “Le deseamos mucho éxito en los desafíos por venir y que este mandato le dé muchísimas satisfacciones. A la espera de verlo muy pronto para felicitarle en persona, le enviamos nuestros mejores deseos de salud”. Acompañado por el aval formal, Tapia hizo pública la comunicación y reforzó la lectura política del gesto.

Una ratificación unánime en Lima

La continuidad de Tapia en el Consejo de la FIFA quedó sellada durante el Congreso Extraordinario de la Conmebol, realizado en Lima, Perú. Allí, los representantes de todas las federaciones sudamericanas participaron de una votación que terminó con un respaldo absoluto al dirigente argentino. La unanimidad no solo allanó su continuidad hasta 2026, sino que consolidó su posición dentro del espacio donde se debaten políticas globales del fútbol.

Tapia celebró la decisión a través de sus redes sociales: “Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado por unanimidad como miembro pleno del Consejo de la FIFA. Esta designación representa un paso muy importante en mi trayectoria como dirigente deportivo”. Agradeció a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a sus pares de las federaciones sudamericanas y a Infantino. “Asumo esta responsabilidad con el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo del fútbol sudamericano y mundial”, afirmó.

El significado político del respaldo

El reconocimiento de FIFA llega en un contexto de cruces y tensiones entre la AFA y el Gobierno nacional. Por eso, dentro del escenario local, el mensaje de Infantino fue interpretado como un gesto que fortalece la posición de Tapia en un momento sensible. El propio presidente de la FIFA reforzó la señal al publicar un mensaje en sus redes personales, donde destacó el trabajo conjunto con Conmebol y la importancia de que Sudamérica continúe aportando figuras fuertes en la dirigencia internacional.

Con esta ratificación, Tapia afronta los próximos meses con un aval que excede lo deportivo. Su continuidad en el Consejo de la FIFA lo posiciona como una de las voces sudamericanas con incidencia en decisiones globales y, al mismo tiempo, le otorga un respaldo institucional clave en medio de un clima político agitado en el fútbol argentino.

Temas Gianni InfantinoClaudio "Chiqui" TapiaMundial 2026
