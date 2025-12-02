Es oficial: Patricia Bullrich fue reemplazada en el Ministerio de Seguridad

La propia Bullrich difundió su renuncia a través de una carta dirigida al presidente Milei, que publicó en su cuenta de X (ex Twitter). “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”, expresó. En el mensaje también agradeció el respaldo presidencial para sostener “la doctrina de seguridad y orden” que caracterizó su gestión, y recordó que su misión, encomendada por Milei hace dos años, fue “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”.