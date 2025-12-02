Secciones
Es oficial: Patricia Bullrich fue reemplazada en el Ministerio de Seguridad

Alejandra Monteoliva fue designada en su reemplazo. La ex funcionaria de Macri y De la Rúa asumirá como senadora el 10 de diciembre.

Hace 5 Hs

La reorganización en la cúpula del Ministerio de Seguridad quedó formalizada este martes con la publicación de una serie de decretos en el Boletín Oficial, que confirmaron la salida de Patricia Bullrich del Gabinete y el nombramiento de Alejandra Susana Monteoliva como nueva responsable del área. La decisión se inscribe en el marco del desembarco de Bullrich en el Senado, donde asumirá una banca por La Libertad Avanza (LLA) a partir del 10 de diciembre.

Aunque Bullrich ya había anticipado públicamente su salida mediante un comunicado, su renuncia quedó oficialmente aceptada a través del decreto 851/2025. El documento, rubricado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, agradece a la ex ministra por su desempeño al frente del Ministerio y deja constancia de la continuidad de la línea de gestión impulsada en estos dos años. En la misma resolución, el Ejecutivo formalizó la designación de Monteoliva, magíster y hasta entonces secretaria de Seguridad Nacional, como nueva titular de la cartera.

En paralelo, el Decreto 850/2025 completó el proceso administrativo con la aceptación de la renuncia de Monteoliva a su anterior cargo y el nombramiento de Martín Alejandro Ferlauto como su reemplazante en la Secretaría. Con ambos movimientos, el Gobierno afirmó la intención de sostener la estructura que viene aplicando en materia de seguridad nacional.

La propia Bullrich difundió su renuncia a través de una carta dirigida al presidente Milei, que publicó en su cuenta de X (ex Twitter). “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”, expresó. En el mensaje también agradeció el respaldo presidencial para sostener “la doctrina de seguridad y orden” que caracterizó su gestión, y recordó que su misión, encomendada por Milei hace dos años, fue “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”.

Con una trayectoria previa al frente del Ministerio durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, Bullrich aseguró que continuará defendiendo en el Congreso los principios que sostuvo desde su llegada al Gobierno actual: “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

La designación de Monteoliva al frente del Ministerio fue celebrada tanto por la propia Bullrich como por la Oficina del Presidente, que replicaron la novedad en sus redes. El comunicado oficial destacó la continuidad del rumbo político y valoró la “solidez técnica y capacidad de gestión” de la nueva ministra. La Oficina del Presidente, además, definió a Monteoliva como “una pieza fundamental de la Doctrina Bullrich”, orientada a confrontar de manera directa al narcoterrorismo y a las organizaciones criminales.

Monteoliva, por su parte, agradeció públicamente la confianza depositada en su figura y reconoció el trabajo de Bullrich como un punto de referencia para el futuro de la cartera. Según afirmó, la ex ministra dejó “un estándar claro y un camino a seguir”, al que definió expresamente como la “doctrina Bullrich”.

Los cambios en Seguridad se dan en un contexto más amplio de modificaciones dentro del Gabinete. También se espera que en los próximos días se oficialice la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa, quien asumirá una banca en la Cámara de Diputados. Su reemplazo será el teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército. De concretarse, se tratará del primer militar en ponerse al frente de la cartera de Defensa desde el retorno de la democracia en 1983.

Desde la Oficina del Presidente calificaron la designación de Presti como un hecho histórico y resaltaron su trayectoria: “por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio encargado de la defensa nacional”.

Antes de dejar su puesto, Petri adelantó que cumplirá con una serie de compromisos pendientes, al tiempo que celebró la elección de su sucesor y expresó plena confianza en que Presti mantendrá la línea delineada por el Gobierno.

