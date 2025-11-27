Secciones
Patricia Bullrich reunió al bloque de LLA en el Senado: "Empieza una nueva etapa"

"Orden, responsabilidad y trabajo para defender el esfuerzo de los argentinos", señaló la ministra.

Patricia Bullrich reunió al bloque de LLA en el Senado: Empieza una nueva etapa
27 Noviembre 2025

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien este viernes jurará como senadora nacional, encabezó este jueves un encuentro con los legisladores de La Libertad Avanza que integrarán el bloque que le tocará conducir. La dirigente comenzó a preparar a los libertarios para las sesiones extraordinarias que Javier Milei prevé convocar para diciembre y febrero.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Bullrich expresó: "Reunión del próximo bloque de Senadores de LLA. El 10 de diciembre cambia la fuerza, cambian las prioridades y empieza una nueva etapa en el nuevo Congreso: orden, responsabilidad y trabajo para defender el esfuerzo de los argentinos".

La actual funcionaria nacional, que será sucedida en el Ministerio de Seguridad por la futura ministra Alejandra Monteoliva, reemplazará en la jefatura del bloque libertario al jujeño Ezequiel Atauche.

Bullrich desembarca en el Congreso con amplia experiencia, especialmente por su paso al frente de la cartera de Seguridad, y con el desafío de cubrir la falta de liderazgo político dentro de una Cámara alta donde su presidenta, la vicepresidenta Victoria Villarruel, no siguió estrictamente el guion que la Casa Rosada había previsto para ella.

A raíz de esas “desobediencias”, Villarruel fue acusada de conspirar contra el proyecto libertario impulsado por el presidente Javier Milei. La elección de Bullrich como jefa de bloque apunta a fortalecer la conducción política de un espacio que crecerá en número a partir de diciembre. También la posiciona como la contracara de Villarruel, quien tras distanciarse de Milei reafirmó que su función será estrictamente institucional y no política.

