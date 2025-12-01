Secciones
Bullrich presentó la reforma del Código Penal: más penas para corrupción y delitos graves

La saliente funcionaria adelantó los principales ejes del proyecto del Gobierno, que será debatido en la prórroga de sesiones del Congreso.

Hace 7 Hs

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este lunes los detalles del proyecto de reforma integral del Código Penal, en su último día al frente de la cartera. La funcionaria confirmó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo será tratada en sesiones extraordinarias en el Congreso durante las próximas semanas.

Acompañada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, Bullrich explicó que la propuesta constituye una actualización “indispensable” del Código vigente, redactado hace más de un siglo y que, según afirmó, quedó desfasado frente a los desafíos actuales del delito.

Reforma del Código Penal: qué cambia y cuáles son los delitos con penas más duras

El documento oficial difundido por el Ministerio de Justicia detalla que la reforma agrava las penas para delitos graves, entre ellos:

Corrupción

Homicidios

Robos agravados

Narcotráfico

Abuso sexual

Pornografía infantil

Trata de personas

Uno de los aspectos centrales es que el proyecto elimina la prescripción en delitos considerados especialmente lesivos, como abuso sexual y homicidio agravado, con el argumento de que el paso del tiempo no debe ser un impedimento para castigar estos crímenes ni para proteger a las víctimas.

Cumplimiento efectivo en el 82% de los delitos

Durante su exposición, Bullrich destacó que la reforma garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. El proyecto eleva los mínimos penales y cierra los márgenes que hoy permiten que condenas menores a tres años no se cumplan.

Además, introduce un cambio clave:

la prisión perpetua dejará de tener límite temporal.

De esta manera, quienes sean condenados por homicidio agravado enfrentarán prisión de por vida, sin posibilidad de reducción.

El Gobierno enmarca la reforma en su “Plan Tolerancia Cero”

Adorni señaló que la propuesta se integra dentro de una agenda más amplia de reconfiguración del sistema penal, que incluye:

Implementación del Sistema Acusatorio

Baja de la edad de imputabilidad

Endurecimiento y modernización del marco punitivo

Según el Ejecutivo, el conjunto de reformas busca combatir la inseguridad y “reforzar la centralidad de las víctimas” dentro del proceso penal.

Amerio: “Vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, celebró el envío del proyecto al Congreso y afirmó que el nuevo Código Penal responde al mandato social de terminar con la inseguridad.

“El nuevo Código Penal endurece las penas para homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas, y elimina la prescripción en delitos especialmente graves como el abuso sexual”, señaló.

Amerio también remarcó que el actual sistema permite que condenas menores a tres años no se cumplan:

“Con este nuevo código, se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”.

Qué se espera en el Congreso

La Casa Rosada confía en construir las mayorías necesarias en ambas cámaras para aprobar la reforma durante las próximas sesiones extraordinarias. El oficialismo apuesta a que la combinación de penas más estrictas, cumplimiento efectivo y eliminación de la prescripción en delitos graves configure un sistema penal más alineado con sus demandas y con el reclamo social por seguridad.

