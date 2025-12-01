Secciones
Política

Con Bullrich a su lado, Milei tomó juramento a los nuevos jefes de las Fuerzas de Seguridad

En un acto breve en Casa Rosada, el Presidente le tomó juramento a los efectivos ascendidos.

FOTO PRESIDENCIA FOTO PRESIDENCIA
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei encabezó este mediodía la ceremonia de ascenso de las Fuerzas de Seguridad, acompañado por la ministra de esa área, Patricia Bullrich, en lo que fue su última actividad oficial al frente de la cartera antes de ser reemplazada por Alejandra Monteoliva. El acto, de carácter breve y protocolar, se desarrolló en el Salón Blanco de Casa Rosada.

La ceremonia comenzó con la bendición del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, quien pidió a la Virgen de Luján que “ayude” a los efectivos a portar “con honor” su misión. Luego, el Presidente dio paso a la entrega de los sables blancos, símbolo formal del ascenso, cada uno de ellos grabado con el nombre del oficial correspondiente y la firma de Milei.

En esta instancia juraron los comisarios generales Néstor Fabián Soya, Pablo Alberto Bruni, Marcelo Oscar Laures, Fausto Fernando Núñez, Carlos Luis Rodríguez Adroguer, Juan Manuel Cueto, Héctor Gabriel González, Javier Enrique Sardo, Álvaro Luis Claro, Luis María Ríos y Roberto Luis Danielis.

También fueron ascendidos los prefectos generales Luis Alberto Gularte, Daniel Germán Bonifacchini, Antonio Raúl Pascal y Luis Alberto Bareiro.

Finalmente, recibieron su sable los comisionados generales Diego Alejandro Randisi, José Olivera, Carlos Merino, Gastón Morales, Gustavo Alberto Medina y Jorge Alejandro Quintraman.

El acto contó además con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes siguieron la ceremonia desde un costado del Salón Blanco. Monteoliva, futura ministra de Seguridad, también estuvo presente.

Temas Patricia BullrichFuerzas de SeguridadJavier MileiManuel AdorniKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
2

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
3

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado
6

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Más Noticias
“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Operativo Felices Fiestas: “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Operativo "Felices Fiestas": “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro por el plan de despidos

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro "por el plan de despidos"

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Comentarios