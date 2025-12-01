Con Bullrich a su lado, Milei tomó juramento a los nuevos jefes de las Fuerzas de Seguridad

El presidente Javier Milei encabezó este mediodía la ceremonia de ascenso de las Fuerzas de Seguridad, acompañado por la ministra de esa área, Patricia Bullrich, en lo que fue su última actividad oficial al frente de la cartera antes de ser reemplazada por Alejandra Monteoliva. El acto, de carácter breve y protocolar, se desarrolló en el Salón Blanco de Casa Rosada.