Con Bullrich a su lado, Milei tomó juramento a los nuevos jefes de las Fuerzas de Seguridad

El presidente Javier Milei encabezó este mediodía la ceremonia de ascenso de las Fuerzas de Seguridad, acompañado por la ministra de esa área, Patricia Bullrich, en lo que fue su última actividad oficial al frente de la cartera antes de ser reemplazada por Alejandra Monteoliva. El acto, de carácter breve y protocolar, se desarrolló en el Salón Blanco de Casa Rosada.
La ceremonia comenzó con la bendición del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, quien pidió a la Virgen de Luján que “ayude” a los efectivos a portar “con honor” su misión. Luego, el Presidente dio paso a la entrega de los sables blancos, símbolo formal del ascenso, cada uno de ellos grabado con el nombre del oficial correspondiente y la firma de Milei.
El Presidente Javier Milei encabezó la ceremonia de entrega de sables por los ascensos de las Fuerzas Federales de Seguridad, junto a la Ministra Patricia Bullrich. pic.twitter.com/lZVzftyIg3— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 1, 2025
En esta instancia juraron los comisarios generales Néstor Fabián Soya, Pablo Alberto Bruni, Marcelo Oscar Laures, Fausto Fernando Núñez, Carlos Luis Rodríguez Adroguer, Juan Manuel Cueto, Héctor Gabriel González, Javier Enrique Sardo, Álvaro Luis Claro, Luis María Ríos y Roberto Luis Danielis.
También fueron ascendidos los prefectos generales Luis Alberto Gularte, Daniel Germán Bonifacchini, Antonio Raúl Pascal y Luis Alberto Bareiro.
Finalmente, recibieron su sable los comisionados generales Diego Alejandro Randisi, José Olivera, Carlos Merino, Gastón Morales, Gustavo Alberto Medina y Jorge Alejandro Quintraman.
El acto contó además con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes siguieron la ceremonia desde un costado del Salón Blanco. Monteoliva, futura ministra de Seguridad, también estuvo presente.