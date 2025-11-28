Secciones
Reforma laboral: Bullrich aseguró que el proyecto ingresará al Senado durante las sesiones extraordinarias

La ex titular del Ministerio de Seguridad juró hoy su nuevo cargo.

28 Noviembre 2025

La senadora Patricia Bullrich detalló cuáles serán los proyectos que abordará el Congreso de la Nación en los próximos meses, especialmente durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno.

En declaraciones posteriores a la jura, la representante de La Libertad Avanza precisó: “El 10 de diciembre empiezan las sesiones extraordinarias y desde la Cámara de Diputados vendrá el Presupuesto de la Nación, que esperamos votarlo”. Además, agregó que también ingresará “una ley Impositiva”, y que se avanzará con la votación de “una comisión para el estudio del Código Penal”.

También se refirió a los temas que ingresarán por el Senado: “Por el Senado va a entrar al Congreso la discusión de los periglaciares y la reforma laboral”.

La reforma laboral, en el centro de la agenda de Bullrich

Durante la tarde del miércoles, la senadora encabezó las últimas reuniones del oficialismo previas a la asunción del nuevo Senado. Primero se presentó en el anexo de la Cámara alta y luego mantuvo una reunión protocolar con la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Palacio Legislativo. En ambos encuentros insistió en que la reforma laboral será uno de los puntos centrales del paquete de leyes que el Gobierno planea enviar a extraordinarias después del 10 de diciembre.

Sin embargo, algunos senadores -incluso dentro del propio oficialismo- reconocieron que es poco probable que el proyecto avance antes de fin de año. Según estiman, las posibilidades más firmes de dar un tratamiento efectivo a la iniciativa recién aparecerían durante el primer trimestre de 2026.

Los legisladores que participaron de las reuniones señalaron que Bullrich destacó la prioridad del texto que la Casa Rosada terminó de ajustar en los últimos días. También anticiparon que la oposición reclamará que el debate incluya la participación de representantes de gremios, cámaras empresarias y especialistas del sector.

Temas TucumánBuenos AiresPatricia BullrichJavier Milei
