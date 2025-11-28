Reforma laboral: Bullrich aseguró que el proyecto ingresará al Senado durante las sesiones extraordinarias

La reforma laboral, en el centro de la agenda de Bullrich

Durante la tarde del miércoles, la senadora encabezó las últimas reuniones del oficialismo previas a la asunción del nuevo Senado. Primero se presentó en el anexo de la Cámara alta y luego mantuvo una reunión protocolar con la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Palacio Legislativo. En ambos encuentros insistió en que la reforma laboral será uno de los puntos centrales del paquete de leyes que el Gobierno planea enviar a extraordinarias después del 10 de diciembre.