La CGT duda de la reforma laboral y alerta por la caída del empleo: "¿Será cierto que está redactado?"

La tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero sumó un nuevo capítulo luego de que Jorge Solá, uno de los miembros del triunvirato de la CGT, pusiera en duda la existencia misma del proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. El dirigente aseguró que la central sindical no recibió ningún borrador oficial y que la ausencia total de información solo alimenta las sospechas.