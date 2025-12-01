La CGT duda de la reforma laboral y alerta por la caída del empleo: "¿Será cierto que está redactado?"

La tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero sumó un nuevo capítulo luego de que Jorge Solá, uno de los miembros del triunvirato de la CGT, pusiera en duda la existencia misma del proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. El dirigente aseguró que la central sindical no recibió ningún borrador oficial y que la ausencia total de información solo alimenta las sospechas.
“¿Será cierto que está redactado? Nosotros no sabemos nada y ante la falta de noticias certeras podemos pensar cualquier cosa”, lanzó Solá, durante una entrevista con Infobae en Vivo, marcando la desconfianza que domina hoy al sector gremial.
El referente cegetista apuntó directamente contra el manejo oficial: “Hay una mirada más ideológica sobre la reforma laboral que sobre el impacto real que puede tener. Está más cerca de replicar el DNU 70/23 que de pensar cómo incorporar empleo informal al trabajo registrado”, sostuvo.
Solá cuestionó que ni la CGT ni los empresarios tengan información sobre el contenido del eventual proyecto: “Si una institución como la CGT o los propios empleadores no tienen noción de lo que se está escribiendo, es un problema enorme. La clase política dice tener la solución, cosa que dudo notablemente”.
En ese contexto, advirtió que avanzar hacia negociaciones por empresa debilitaría a los trabajadores: “No afecta a los sindicatos, afecta a los laburantes. Cuando negociás por empresa tenés menos poder. El derecho laboral tiene que defender a la fuerza de trabajo, que es la más débil”.
Internas en el Gobierno y obstáculos ideológicos
El sindicalista también cuestionó lo que considera una confrontación ideológica del Gobierno hacia el movimiento obrero. “Hay cuestiones ideológicas del Gobierno contra nosotros. Triunfa una mirada que cree que quien piensa distinto es un enemigo. Ese sector es el de Sturzenegger. El triángulo es más negociador. Ahí está la verdadera negociación”, describió, dejando entrever internas dentro del oficialismo.
Para Solá, la falta de participación sindical en el diseño de una reforma estructural impide soluciones reales: “Cuando hacés una reforma recae sobre los actores principales, y hoy no estamos sentados en la mesa. Los que laburan no son los políticos”.
Consultado sobre herramientas como el banco de horas, afirmó que su aplicación debe evaluarse según cada convenio, ya que no produce el mismo impacto en todos los sectores.
También señaló que el debate internacional ya discute la reducción de la jornada laboral como estrategia para enfrentar el desempleo: “Si tenemos problemas de desempleo y queremos que más personas entren al mercado formal, ¿no sería mejor reducir la jornada? El mundo lo está analizando”.
Salarios, empleo y paritarias pisadas
La preocupación de la CGT se extiende al deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de empleo.
“Hoy tenemos dos problemas: la caída del empleo y los trabajadores que tienen empleo y no les alcanza. Han pisado las paritarias. La inflación venía altísima y ahora te topean los acuerdos, lo que hace que al trabajador no le termine alcanzando”, advirtió.
A su vez, rechazó el discurso oficial que asocia conflictividad laboral con actitudes hostiles hacia las empresas: “El laburante no quiere joder al empleador, quiere trabajar para llevar el pan a su casa”.
Antes de cerrar, Solá remarcó que la inversión productiva necesita un marco fiscal adecuado: “El empresario que quiere invertir necesita incentivos fiscales. Es imprescindible una reforma tributaria. Estamos en recesión, el Indec no lo dice, pero es así. Hay que promover la economía”.