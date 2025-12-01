Secciones
La CGT reclamó negociar la reforma laboral: “Van a contramano del proteccionismo de EEUU

Cristian Jerónimo, dirigente de la central obrera, cuestionó que el proyecto oficial sea redactado por "bufetes empresariales" y sea regresivo.

Cristian Jerónimo, Jorge Sola, Octavio Argüello, Hugo Moyano y Andrés Rodríguez, en la reunión de la CGT. Cristian Jerónimo, Jorge Sola, Octavio Argüello, Hugo Moyano y Andrés Rodríguez, en la reunión de la CGT. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Cristian Jerónimo, uno de los referentes de la conducción de la CGT, cuestionó los lineamientos de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. El dirigente advirtió que la iniciativa "va a contramano" de la generación de empleo y exigió la apertura de un "ámbito de negociación sano y consolidado".

El líder del sindicato del Vidrio utilizó la política económica de Estados Unidos para marcar una contradicción en el relato oficial. "El Gobierno dice ser un aliado incondicional de los norteamericanos, pero hacemos lo contrario a ellos. Hoy EE.UU. cuida y blinda su industria nacional, mientras nosotros generamos una apertura indiscriminada sin aranceles", advirtió.

Críticas a la "letra chica" empresarial

Jerónimo alertó que, aunque no fueron convocados oficialmente, los borradores que circulan son preocupantes. "Los puntos que aportan los bufetes de abogados del sector empresarial son totalmente regresivos. No acompañan la apuesta al crecimiento del trabajo formal", señaló.

El dirigente describió un escenario de "profunda recesión y falta de consumo" que golpea a las pymes y genera una "desindustrialización preocupante". En ese marco, apeló a la responsabilidad institucional del Poder Ejecutivo. "No creo que el pueblo haya votado para ir en contra de sus propios derechos", remarcó.

¿Paro de actividades o diálogo?

Finalmente, Jerónimo bajó el tono respecto a una posible medida de fuerza inminente, al priorizar la búsqueda de consensos. "No creemos que con un paro se solucionen los problemas. El costo de vida es altísimo y la gente la está pasando mal; por eso hay que construir un ámbito donde podamos pensar cómo sacar a la Argentina adelante", concluyó.

