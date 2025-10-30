Secciones
El truco viral de una influencer para limpiar el baño sin esfuerzo

Este truco sencillo y económico facilita la tarea de mantener la higiene y el buen aroma en este espacio esencial.

Hace 28 Min

Lograr un baño limpio y libre de olores desagradables no requiere de un esfuerzo monumental. Con solo algunos productos básicos disponibles en cualquier hogar, como vinagre, bicarbonato de sodio y papel de cocina, se puede conseguir un resultado de limpieza que se equipara al de un hotel de lujo. Estos artículos sencillos y económicos facilitan la tarea de mantener la higiene y el buen aroma en este espacio esencial.

La especialista en limpieza, María Fernández (@marianordichouse), reveló sus mejores consejos para esta tarea. Ella compartió trucos efectivos que permiten eliminar el sarro, la grasa acumulada y los persistentes malos olores sin necesidad de invertir mucho dinero o recurrir al uso de químicos agresivos. Sus métodos buscan optimizar la limpieza usando ingredientes naturales y accesibles.

Cómo limpiar el inodoro sin esforzarse de más

El borde interior del inodoro, un área propensa a la acumulación de sarro y manchas difíciles, puede simplificarse con un método casero sumamente eficaz. Este truco, recomendado por la experta Fernández, se basa en aprovechar el poder desincrustante del vinagre blanco. El procedimiento consiste en rellenar meticulosamente el borde del inodoro con papel de cocina y luego empapar completamente este papel con vinagre, asegurando una saturación total.

El secreto de su efectividad reside en el tiempo de acción; se debe dejar la preparación actuando durante toda la noche. De esta forma, el ácido acético del vinagre tiene las horas necesarias para disolver y ablandar el sarro incrustado. A la mañana siguiente, basta con retirar el papel y enjuagar para revelar una porcelana brillante. Este sencillo proceso elimina las manchas difíciles sin recurrir a productos químicos fuertes, ofreciendo una solución de limpieza potente y natural.

Otro método: truco casero para limpiar el inodoro con limón

Paso 1: licuá ocho cáscaras de limón junto con medio litro de agua y una pizca de bicarbonato de sodio.

Paso 2: obtendrás una pasta de consistencia homogénea que deberás pasar por un colador para eliminar cualquier residuo sólido.

Paso 3: colocá la mezcla en un recipiente y esparce generosamente en el interior del inodoro, asegurándote de cubrir todas las superficies.

Paso 4: dejá que la mezcla actúe durante unos minutos para que el ácido cítrico pueda descomponer la suciedad y las manchas.

Paso 5: finalmente frotá con una escobilla para eliminar cualquier residuo y enjuaga con agua.

