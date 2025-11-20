La CGT acelera su estrategia ante el recambio legislativo y prepara una respuesta a la reforma laboral de Milei

El cosecretario general, Cristian Jerónimo, afirmó que la CGT está abierta a analizar cambios, pero remarcó que cualquier discusión debe darse con reglas claras y en un marco que promueva empleo formal. Para avanzar en esa línea, Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello recibieron a los diputados sindicales Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Mario “Paco” Manrique, Hugo Yasky y Hugo Moyano (h).

Tras el encuentro, la central planteó una postura común: construir alternativas más allá del rechazo a la iniciativa oficial.