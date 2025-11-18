Secciones
Política

La CGT lanza una dura advertencia al Gobierno por la reforma laboral: "Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre"

Tras una reunión con diputados sindicales, la central obrera definió estrategias para frenar o modificar la iniciativa.

ARCHIVO ARCHIVO IMAGEN TOMADA DE X/@cgtoficialok
Hace 1 Hs

La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei encendió todas las alarmas en la CGT, que este martes redobló su postura confrontativa. En una reunión con diputados de extracción sindical realizada en la sede de Azopardo 802 (CABA), la central obrera analizó cómo bloquear los artículos que considera más dañinos para los gremios y los convenios colectivos. El encuentro dejó un mensaje contundente: si el oficialismo no abre el diálogo, habrá conflicto.

“Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”, advirtió el cotitular de la CGT Jorge Sola, quien remarcó que el Gobierno no se comunicó con la central obrera y cuestionó al ministro de Economía: “En el último discurso de Luis Caputo en la UIA no nombró la palabra industria”. El dirigente insistió en que el oficialismo “tiene que escuchar a los que invierten y a los que ponen el laburo”, y adelantó que “mañana no va a haber un cambio fenomenal porque se modifiquen algunas reglas de trabajo”.

Durante la reunión tomaron la palabra los diputados Sergio Palazzo (bancarios), Mario Manrique (SMATA), Vanesa Siley (SITRAJU), Hugo Yasky (CTA) y el diputado electo Hugo Antonio Moyano, quienes expusieron sus estrategias para tratar de frenar el avance del proyecto o lograr que se modifique en los puntos más sensibles para el sindicalismo.

Por la CGT participaron dirigentes de peso: además de Sola, estuvieron Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Maia Volcovinsky (judiciales), Pablo Flores (AFIP), José Minaberrigaray (textiles) y Juan Moreira (ceramistas).

Uno de los puntos clave del encuentro fue la estrategia parlamentaria. Los sindicalistas remarcaron que, al tratarse de sesiones extraordinarias, el Congreso sólo podrá debatir los proyectos enviados por el Ejecutivo. Por eso, anticiparon que darán la batalla central en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde la CGT buscará consolidar su postura, según publicó Infobae.

La idea es reforzar alianzas políticas: la central obrera iniciará una ronda de reuniones con gobernadores, que -según se repitió en el encuentro- no estarían dispuestos a avalar recortes al poder sindical ni cambios profundos en los convenios. A esto se sumará una reunión con la bancada que lidera Miguel Ángel Pichetto, prevista para la próxima semana. Pichetto ya había sido clave en 2024 para recortar el capítulo laboral de la Ley Bases tras los reclamos de la central obrera.

No todo fue unanimidad. La voz disonante la aportó Sergio Sasia, del espacio Agenda Siglo XXI, quien planteó una mirada más autocrítica: sostuvo que nadie debería sorprenderse por la ofensiva del Gobierno, ya que tanto el PJ como la CGT acumulan “aciertos y errores”. Señaló que “hay más trabajadores informales que formales desde hace mucho y jamás levantamos la voz para buscar soluciones”, y cuestionó que el peronismo haya centrado su última campaña en la consigna “frenar a Milei”: “No lo frenamos y nadie se hace cargo”.

“Ahora vamos a hacer una autocrítica”, le respondió Mario Manrique, dirigente de SMATA y referente del kirchnerismo sindical, antes de partir hacia una reunión del Consejo Nacional del PJ. Pero Sasia dejó una frase que resonó fuerte entre los presentes: “Ya dejamos de ser la columna vertebral del movimiento obrero”.

Temas Confederación General del Trabajo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Reforma laboral: la CGT define su estrategia mientras espera un llamado de la Casa Rosada

Reforma laboral: la CGT define su estrategia mientras espera un llamado de la Casa Rosada

Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa
2

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
3

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso
4

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner
5

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
6

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Más Noticias
Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el caso Maradona

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el caso Maradona

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

Fabiola Yáñez aludió a una relación muy íntima entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

Fabiola Yáñez aludió a una relación "muy íntima" entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

El Gobierno nacional acusa al titular de ATE de atentar contra el orden constitucional

El Gobierno nacional acusa al titular de ATE de atentar contra el orden constitucional

Comentarios