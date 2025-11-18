La CGT lanza una dura advertencia al Gobierno por la reforma laboral: "Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre"

“Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”, advirtió el cotitular de la CGT Jorge Sola, quien remarcó que el Gobierno no se comunicó con la central obrera y cuestionó al ministro de Economía: “En el último discurso de Luis Caputo en la UIA no nombró la palabra industria”. El dirigente insistió en que el oficialismo “tiene que escuchar a los que invierten y a los que ponen el laburo”, y adelantó que “mañana no va a haber un cambio fenomenal porque se modifiquen algunas reglas de trabajo”.