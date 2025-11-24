Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

De acuerdo con fuentes oficiales, las conversaciones serán encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli; por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem. La estrategia del Gobierno apunta a habilitar un canal de diálogo con los distintos sectores gremiales antes de la presentación final del texto, aunque en la CGT advierten que el borrador ya circulado contiene puntos que consideran inaceptables. En paralelo, la central obrera trabaja en un punteo detallado del documento a partir del aporte de sus abogados y de legisladores sindicales, con la intención de elaborar una contrapropuesta propia que sirva de base para la discusión formal.