Tendencia 2026: la prenda que deja atrás al corpiño y está de moda en Europa

Una remera con top incorporado se convirtió en la nueva favorita de la moda europea. Es cómoda, versátil y ya marca tendencia en redes sociales.

Hace 1 Hs

Hay prendas que parecen eternas, pero de vez en cuando la moda las desafía. Durante décadas, el corpiño fue considerado una pieza infaltable del vestidor femenino. Sin embargo, una nueva generación de prendas cómodas, funcionales y estéticamente impecables está cambiando las reglas del juego. La protagonista del momento: la remera con sostén incorporado, una prenda que promete decirle adiós al corpiño sin perder soporte ni estilo.

La revolución del confort

Todo comenzó en Europa, donde las marcas más influyentes del street style presentaron esta nueva versión de la clásica remera básica. Rápidamente, se volvió viral en TikTok e Instagram, con miles de usuarias compartiendo su experiencia y resaltando una misma conclusión: “no hay vuelta atrás”.

Cómoda, suave y práctica, esta remera combina lo mejor de dos mundos: la simplicidad de una camiseta tradicional y el soporte de un top interior. Su diseño permite prescindir del corpiño sin renunciar a la seguridad ni a la forma, un detalle que conquistó tanto a las amantes de la moda como a quienes priorizan la comodidad.

Por qué es tendencia

Las nuevas remeras con top incorporado ganan terreno por una razón simple: resuelven la rutina diaria. No hay breteles que se marquen ni aros que molesten. Son frescas, fáciles de combinar y se adaptan a distintos estilos y contextos.

Además, su estética minimalista encaja con la tendencia actual del “armario inteligente”, que apuesta por menos prendas, pero más versátiles. En palabras de varias influencers europeas, “es una inversión que se usa todos los días”.

Cómo combinarlas

El encanto de esta prenda está en su versatilidad. Puede usarse con jeans de tiro alto para un look relajado, con un blazer para la oficina o con una falda midi para una salida más elegante. En el street style europeo, se la vio acompañada de pantalones sastreros y zapatillas, logrando ese equilibrio entre lo casual y lo chic que define la nueva moda urbana.

Más que una moda pasajera

Lejos de ser una simple tendencia de temporada, las remeras con sostén incorporado marcan un nuevo paradigma de confort. Representan una manera más libre y funcional de vestirse, donde la estética no compite con la comodidad.

El mensaje es claro: la moda ya no se trata solo de verse bien, sino de sentirse bien. Y esta prenda parece cumplir con ambas premisas.

