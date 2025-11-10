Tendencia 2026: la prenda que deja atrás al corpiño y está de moda en Europa

Cómo combinarlas

El encanto de esta prenda está en su versatilidad. Puede usarse con jeans de tiro alto para un look relajado, con un blazer para la oficina o con una falda midi para una salida más elegante. En el street style europeo, se la vio acompañada de pantalones sastreros y zapatillas, logrando ese equilibrio entre lo casual y lo chic que define la nueva moda urbana.