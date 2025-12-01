Secciones
Demoraron al presunto homicida del menor hallado muerto en Villa 9 de Julio

El adolescente de 16 años fue aprehendido tras llamar al 911 y brindar datos que lo habrían incriminado. Detalles.

Hace 2 Hs

Un adolescente de 16 años fue demorado y quedó a disposición de la Justicia como principal sospechoso de la muerte del niño encontrado sin vida en una vivienda de Paraguay al 100, en Villa 9 de Julio. El caso, que conmocionó a la zona norte de la capital, comenzó a esclarecerse a partir de una serie de datos aportados por los investigadores.

Según confirmaron fuentes del caso, el sospechoso fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), espacio donde permanecen los menores en conflicto con la ley penal mientras se evalúa su situación. Allí será revisado por profesionales y quedará a la espera de las decisiones judiciales que definan sus próximos pasos procesales.

Demoraron al presunto homicida del menor hallado muerto en Villa 9 de Julio

La primera información indica que el propio adolescente llamó al 911 para avisar que había encontrado sin vida a su amigo. Sin embargo, con el correr de los minutos, habría aportado datos que lo incriminaron directamente. De acuerdo con las fuentes, incluso habría sugerido que él mismo asfixió a la víctima.

Tras recibir la denuncia, personal policial acudió al domicilio y procedió a su demora, por orden judicial. El sospechoso se encuentra en buen estado de salud y bajo resguardo.

Los investigadores trabajan para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos. El fiscal interviniente, Pedro Gallo, analiza la posibilidad de que el joven padezca algún tipo de afección psiquiátrica. Por este motivo, será sometido a estudios especializados que permitan determinar si es imputable o no.

Aunque se trata de un menor de 16 años, la ley establece que debe enfrentar un proceso penal en caso de comprobarse que actuó con responsabilidad y que el hecho constituye un homicidio.

La investigación recién comienza y se espera que en las próximas horas surjan más detalles que permitan reconstruir la secuencia completa del trágico episodio que conmocionó a Villa 9 de Julio.

