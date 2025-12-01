Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

La Justicia y la Policía investigan la muerte de un niño de 10 años en una vivienda del pasaje Paraguay al 100, en San Miguel de Tucumán. El caso generó conmoción en el barrio y derivó en un amplio operativo para intentar reconstruir lo ocurrido y localizar a un adolescente de 16, presunto amigo de la víctima, que había desaparecido desde esta mañana y que finalmente se entregó horas después.